ABD'nin gizli silahı Google Maps'te görüntülendi!

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ABD'nin "Manta Ray" adını verdiği, çok gizli bir denizaltı aracı, Google Maps fotoğraflarında ortaya çıktı. Şahin gözlü internet kullanıcılarının sosyal medya paylaşımları ile görüntü kısa sürede viral hale geldi.

Havacılık ve savunma devi Northrop Grumman tarafından üretilen 'Manta Ray' yakıt ikmali gerektirmeden okyanusta uzun süre hareket edecek şekilde tasarlandı. Deniz dibinde kış uykusuna yatabilen sualtı aracı ABD Donanması'nın uzun menzilli su altı silahları geliştirme projesinin önemli bir parçası.



Fotoğraf: Google Maps

ADINI HAYALET VATOZ'DAN ALDI

ABD'li New York Post gazetesi, 'gizli silah' olarak tanımladığı 'Manta Ray'in Kaliforniya'daki Port Hueneme deniz üssüne yanaşmış halde görüntülendiğini belirterek su altı aracının kaygan tasarımı ve kendisini su altında derinlere demirleme yeteneği nedeniyle adını 'Hayalet Vatoz' olarak bilinen deniz canlısından aldığını yazdı.

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SIRADAN NAKLİYE KONTEYNIRLARINDA TAŞINABİLİYOR

DARPA'dan (ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) Manta Ray program yöneticisi Dr. Kyle Woerner, tanıtım bülteninde aracın suda hareket etmek için 'süzülme' tekniğini kullandığını belirterek özeliklerini şöyle anlatmıştı:

"Yeni Nesil Mürettebatsız Sualtı Aracı / Uncrewed Underwater Vehicle (UUV) sınıfında yer alan Manta Ray çok çeşitli deniz görevlerini mümkün kılmak için farklı boyut ve türlerde yük bölmeleri ile tasarlanmıştır. Modüler tasarımı sayesinde sökülüp sıradan nakliye konteynırlarında taşınabiliyor ve özel liman tesislerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor."



Fotoğraf:Northrop Grumman



KIŞ UYKUSUNA YATIYOR, 3 AYDAN UZUN SÜRE TEST EDİLDİ

Çok sayıda yeni nesil sensör ve kontrol sistemiyle donatılan araç, düşük güçte çalışabiliyor ve kendini deniz tabanına gömerek bir nevi kış uykusuna yatabiliyor.

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Telegraph'ın haberine göre, Mayıs ayında suya indirilen prototip, Güney Kaliforniya açıklarında üç aydan fazla bir süre boyunca test edildi.

RUSYA VE ÇİN'E KARŞI STRATEJİK ÖNLEM

Savunma analistleri ABD Donanması'nın insansız hava aracı teknolojisini geliştirme çabasını, Rusya ve Çin'in denizaltı operasyonlarına karşı stratejik bir önlem olarak değerlendiriyor.

Kendi sualtı insansız hava araçlarını geliştiren Rusya geçtiğimiz yıl bu türden yaklaşık üç düzine araç edinmeyi planladıklarını duyurmuştu. Rusya insansız hava aracının yaklaşık 6.200 mil menzile sahip olduğunu, nükleer silahlarla donatılabileceğini iddia ediyor.



Fotoğraf:Northrop Grumman