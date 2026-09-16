ABD’nin gizemli aracı görücüye çıktı: Yeni ‘hayalet silah!’ Tanıtım videosu tartışma yarattı, özellikleri dikkat çekti

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Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinden Lockheed Martin, ABD’nin insansız savaş uçağı teknolojisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek ‘Vectis’ adlı hava aracını kamuoyuna tanıttı. Şirketin gizli projeleriyle tanınan Skunk Works birimi tarafından geliştirilen kuyruksuz ve düşük görünürlüklü tasarım, ABD savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak yeni nesil insansız savaş uçaklarının geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Next level unlocked. 🦨🔓

More to come... pic.twitter.com/BAR8XEmtDb — Lockheed Martin (@LockheedMartin) September 12, 2026



SOSYAL MEDYADA İLGİNÇ BİR TARTIŞMAYA NEDEN OLDU



Washington DC’de düzenlenen büyük bir Hava Kuvvetleri konferansı öncesinde yapılan tanıtım, sosyal medyada ise çok daha farklı bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Lockheed Martin’in Vectis’i duyurmadan önce yayınladığı gizemli paylaşımda yalnızca bilinmeyen bir hava aracının silüetine yer verilmesi ve Skunk Works tarafından ‘bir sonraki seviyenin’ açıldığı mesajının verilmesi, bazı sosyal medya kullanıcılarının şirketin UFO teknolojileri üzerinde çalıştığı yönündeki eski iddiaları yeniden gündeme taşımasına yol açtı.



Ancak Vectis’in UFO’lardan elde edilen teknoloji kullanılarak geliştirildiğine ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış herhangi bir kanıt bulunmuyor. Pentagon ve ABD hükümeti de bugüne kadar dünya dışı araçlara veya uzaylı teknolojisinin tersine mühendislikle kullanıldığına dair doğrulanmış fiziksel bir kanıt ortaya koymuş değil. Peki, yeni aracın özellikleri neler?

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We said Lockheed Martin Vectis™ was kind of a big deal. We meant it. 🦨



The Vectis™ full-scale model just made its #AFANational debut and let’s just say, photos don’t quite do it justice. pic.twitter.com/Q30JspYLqg — Lockheed Martin (@LockheedMartin) September 14, 2026

VECTİS, SAVAŞ UÇAKLARININ YANINDA GÖREV YAPACAK



Lockheed Martin’in tanıtımına göre Vectis, geleneksel anlamda yalnızca uzaktan kumanda edilen bir insansız hava aracı olarak tasarlanmadı. Sistem, gelecekte ABD’nin insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek ‘insansız savaş uçağı’ konseptinin önemli parçalarından biri olmayı hedefliyor.



Daily Mail'de yer alan haberde yeni hava aracının farklı görevlerde kullanılabilmesi planlanıyor. Vectis’in hava-hava muharebelerinde düşman uçaklarına karşı görev yapmasının yanı sıra kara hedeflerine yönelik saldırılarda kullanılabileceği ve istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetleri gerçekleştirebileceği belirtiliyor.



Bu özellikleriyle Vectis’in, insanlı savaş uçaklarının yanında görev yapan ve gerektiğinde kendi görevini bağımsız biçimde yerine getirebilen yeni nesil bir ‘yardımcı savaş uçağı’ yaklaşımına hizmet etmesi bekleniyor. Lockheed Martin, yeni sistemin ABD ve müttefiklerine daha yüksek öldürücülük, hayatta kalabilirlik, uyarlanabilirlik ve operasyonel esneklik sağlayacağını savunuyor.

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.@LockheedMartin Skunk Works® reveals four additional Vectis™ aircraft are planned for production. — Lockheed Martin News (@LMNews) September 14, 2026

KUYRUKSUZ TASARIM DİKKAT ÇEKİYOR



Vectis’in en dikkat çekici özelliklerinden biri tasarımı. Hava aracı, geleneksel savaş uçaklarında görülen dikey kuyruk yapısından büyük ölçüde arındırılmış, uçan kanat benzeri bir gövde mimarisine sahip. Bu tasarımın temel amaçlarından biri, uçağın radarlar tarafından tespit edilmesini zorlaştırmak.



Kuyruk, kanatçık ve diğer çıkıntıların azaltılması, hava aracının radar izinin küçültülmesine katkı sağlayabiliyor. Aynı zamanda aerodinamik sürtünmenin azaltılması, aracın performansına ve taşıyabileceği faydalı yüke olumlu katkı sağlayabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.



Vectis’in motor hava girişinin de gövdenin üst bölümünde gizlenmiş bir tasarıma sahip olması dikkat çekiyor. Motor bölgesinin radar açısından mümkün olduğunca saklanması, düşük görünürlük özelliklerinin önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yine Daily Mail'de yer alan haberde yaklaşık 10,3 metre uzunluğa ve 11,6 metre kanat açıklığına sahip olan Vectis, boyutları açısından ABD’nin MQ-9 Reaper insansız hava aracına yakın bir uzunluğa sahip. Kanat açıklığı ise F-35 savaş uçağının kanat açıklığıyla benzer bir ölçekte.



SİLAHLARINI GÖVDE İÇERİSİNDE TAŞIYACAK



Vectis’in tasarımında yalnızca radar görünürlüğünün azaltılması değil, silah kapasitesinin korunması da hedefleniyor. Uçağın silahlarını dış yüzeyinde taşımak yerine gövde içerisindeki bölmelerde saklaması planlanıyor. Bu yaklaşım, mühimmatın radar kesit alanını artıracak şekilde dışarıya monte edilmesini önleyerek gizlilik özelliklerinin korunmasına yardımcı oluyor.



Geleneksel savaş uçaklarında bulunan bazı dış kanatçıklar ve hareketli yüzeylerin azaltılması sayesinde sürtünmenin de düşürülmesi hedefleniyor. Bunun sonucunda Vectis’in daha fazla mühimmat ve görev ekipmanı taşıyabilecek şekilde yapılandırılabilmesi amaçlanıyor.



Bununla birlikte Lockheed Martin, aracın tüm operasyonel kapasitesine ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmış değil. Bu durum, Vectis'in gerçek performansının ve hangi silah sistemleriyle kullanılacağının ilerleyen dönemde netleşeceği anlamına geliyor.

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Lockheed Martin just unveiled a full size mockup of Vectis - its stealthy collaborative combat aircraft.



Day one at AFA Air, Space, and Cyber 26.



Source https://t.co/h7AwRfRwk5 pic.twitter.com/Y8jTKYjzpy — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🦩🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) September 14, 2026

İLK AŞAMADA BEŞ ARAÇ ÜRETİLECEK



Lockheed Martin’in planına göre 2027 yılına kadar beş Vectis hava aracının üretilmesi öngörülüyor. Şirketin tanıtım sırasında kamuoyuna gösterdiği araç ise operasyonel olarak kullanılacak nihai bir uçak değil, tam ölçekli bir model olarak nitelendiriliyor. İlk tam ölçekli prototipin 2027 yılının sonuna kadar ABD ordusuna teslim edilmesi bekleniyor.



Bu nedenle Vectis'in bugün itibarıyla ABD Hava Kuvvetleri tarafından aktif şekilde kullanılan operasyonel bir savaş uçağı olduğunu söylemek mümkün değil. Projenin gerçek kapasitesinin; uçuş testleri, sensör entegrasyonu, silah sistemleri, elektronik harp kabiliyetleri ve diğer değerlendirmeler tamamlandıktan sonra daha net ortaya çıkması bekleniyor.



ÇİN’İN YENİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DA GÜNDEMDE



Vectis’in tanıtıldığı günlerde ABD ile Çin arasındaki insansız hava aracı rekabeti de yeniden gündeme geldi. Çin’in yıllardır dış dünyadan büyük ölçüde gizlediği askerî programlarından birine ilişkin yeni görüntüler, Pekin’in geliştirdiği hava araçlarının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Uydu görüntülerinde ve sızdırılan fotoğraflarda ortaya çıkan devasa ‘silah’, büyüklüğü ve tasarımı nedeniyle kısa sürede askerî havacılık çevrelerinin dikkatini çekti.



İlk bakışta sıradan bir insansız hava aracı gibi görünmeyen bu gizemli platformun, Çin’in en önemli askerî test merkezlerinden birinde geliştirildiği düşünülüyor. Daily Mail’de yer alan haberde uzmanlara göre aracın gerçek görevi henüz bilinmese de sahip olduğu tasarım, bunun sıradan bir keşif İHA’sından çok daha önemli bir proje olabileceğine işaret ediyor.



Daha da dikkat çekici olan aracın boyutu. İddialara göre Çin’in yeni hava aracı, ABD’nin B-2 hayalet bombardıman uçağına benziyor, üstelik çok daha yüksek irtifalarda uçabilecek şekilde tasarlanmış olabilir. Bu konuyla ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.