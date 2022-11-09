ABD’nin Georgia eyaletinde Senato yarışı ikinci tura kaldı

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ABD’de Kongre’nin alt ve üst kanatları olan Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato’nun ise 100 sandalyesinin 35’i için dün yapılan seçimlerde oy sayımı devam ederken, kritik öneme sahip Georgia eyaletinde Senato seçimi ikinci tura kaldı. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger Atlanta’da düzenlediği basın toplantısında, eyalette sayılacak 10 binden az oy kaldığını ifade ederek, söz konusu oyların ne Cumhuriyetçi ne de Demokrat Senato adayının yüzde 50'den fazla oy almasını sağlayamayacağını aktardı.

Georgia’da Senato seçiminin ikinci tura kaldığını doğrulayan Raffensperger, ikinci tur için oy pusulalarının hazırlanmaya başlandığını açıkladı. Georgia’da şu ana kadar sayılan oylara göre, Demokrat Raphael Warnock oyların 49,2’sini, Cumhuriyetçi Herschel Walker ise oyların 48,7’sini aldı. Cumhuriyetçi Walker ile Demokrat Warnock 6 Aralık’ta Senato için yeniden yarışacak.

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SENATO İÇİN NEVADA, GEORGİA VE ARİZONA KİLİT EYALETLER

Senato seçimleri için Nevada, Georgia ve Arizona kilit konumda bulunuyor. Georgia’da seçimler ikinci tura kalırken, Nevada ve Arizona’da oy sayım işlemi devam ediyor. Nevada’da oyların yüzde 80’ini sayılırken, Cumhuriyetçi Adam Laxalt oyların yüzde 49,9’unu, rakibi Demokrat Catherine Cortez Masto ise oyların yüzde 47,2’sini aldı. Arizona’da oyların yüzde 69’u sayılırken, Demokrat Mark Kelly oyların 51,4’ünü, rakibi Cumhuriyetçi Blake Masters ise oyların yüzde 46,4’ünü aldı. Senato’da Demokratların üstünlüğünü sürdürmesi için söz konusu 3 eyaletten 2’sinde seçimi kazanması gerekiyor.

OY SAYIM İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde şuana kadar Cumhuriyetçiler 203, Demokratlar ise 187 sandalye kazandı. Partilerin Mecliste kontrol sağlaması için 218 sandalye kazanması gerekiyor.

Senatodaki yarışta ise şu ana kadar yapılan sayıma göre Demokratlar ve Cumhuriyetçiler 48’er sandalye kazanarak seçimleri başa baş götürüyor. Toplam 51 sandalye alan tarafın çoğunluğu elde ettiği senato seçimlerinde oy oranları eyaletlere göre değişkenlik gösteriyor.