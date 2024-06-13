ABD'nin Florida eyaletinde sel sebebiyle acil durum ilan edildi

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ABD’nin güneyinde Florida’da son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, sellere yol açtı.

Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sular altında kaldı. Miami Uluslararası Havalimanı ve Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında bin 200'den fazla uçuşta aksama yaşandı.

Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada Broward, Collier, Lee, Miami-Dade ve Sarasota için acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Ulusal Hava Durumu Servisi eyalette şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.