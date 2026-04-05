ABD'nin film senaryolarını aratmayan kurtarma operasyonu hikayesi

ABD Başkanı Donald Trump, pazar sabahı yaptığı açıklamada, İran’da yürütülen arama kurtarma faaliyetleri kapsamında ikinci bir pilotun da sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Trump, operasyonların ABD ordusunun bölgedeki hava üstünlüğünü ortaya koyduğunu ifade ederek, bunun ABD'de "Cumhuriyetçileri ve Demokratları birleştirmesi gereken tarihi bir an" olduğunu kaydetti.

ABD’li yetkililer, İran üzerinde düşürülen F-15E uçağının ardından kaybolan silah sistemleri subayının da sağ olarak bulunduğunu iddia etti. Yetkililer, her iki personelin de güvenli şekilde bölgeden çıkarıldığını bildirdi.

Kaynaklar, kurtarma sürecinin geniş çaplı askeri ve istihbarat koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirtti. Operasyon sırasında ABD askerlerinin İran’dan çıkarılması mümkün olmayan ekipmanlarını imha ettiği ifade edildi.

48 SAATLİK HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

ABD'li pilot, kurtarılmadan önce İran'da düşman hatlarının gerisinde 48 saat boyunca hayatta kalmayı başardı. ABD basını, pilotun "olağanüstü hayatta kalma becerileri" sergilediğini duyurdu. Cuma günü İran'ın güneybatısında F-15E Strike Eagle uçağına isabet edilmesi sonucu fırlatma koltuğunu kullanan ABD'li subayın, birkaç bin fit yüksekliğindeki bir tepeye tırmandığı ve yaklaşık 48 saat boyunca orada saklandığı belirtildi.

Pilot, ABD kuvvetlerinin yerini tespit etmesine yardımcı olmak için ya şifreli bir iletişim yöntemi kullandığı ya da bir sinyal vericiyi etkinleştirdiği belirtildi. Bir F-15E savaş uçağının düşürülmesinin ardından pilotun akıbeti bilinmiyordu ve bu durum, düşman topraklarında yoğun bir arama kurtarma operasyonunu tetikledi. Ayrıntılar henüz sınırlı olsa da, gelen raporlar ABD personelinin İran'da düşman hatlarının gerisindeki askere ulaştığını ve onu başarıyla kurtardığını, tüm personelin de artık ülkeden güvenli bir şekilde ayrıldığını gösteriyor.

TRUMP'IN OPERASYON AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li pilotun tahliyesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Onu aldık! Sevgili ABD'liler, geçtiğimiz birkaç saat içinde ABD ordusu, inanılmaz mürettebat üyelerimizden ve aynı zamanda son derece saygın bir albay olan subaylarımızdan birini kurtarmak için ABD tarihindeki en cesur arama kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey, kendisinin artık güvende ve sağlıklı olması!"

'PİLOTUMUZ YARALI ANCAK İYİLEŞECEK'

Mucizevi diye nitelediği arama çalışmalarına düzinelerce uçağın katıldığını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Bu cesur savaşçı, İran’ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe daha da yaklaşan düşmanlarımız tarafından avlanıyordu; ancak hiçbir zaman gerçekten yalnız değildi. Çünkü Başkomutanı, Savaş Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve diğer askerler, onun yerini 24 saat boyunca izliyor ve kurtarılması için titizlikle planlar yapıyordu. Benim talimatımla, ABD ordusu onu kurtarmak için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak gönderdi. Pilotumuz yaralı ancak iyileşecek" dedi.

DÜŞEN C-130 UÇAĞININ İMHA EDİLDİĞİ İDDİASI

Fox News'ün haberine göre ABD, kurtarma operasyonu sırasında geride kalan "uçakları" düşman eline geçmemesi için imha etti. ABD basını, silah sistemleri subayı olarak görev yapan pilotun kurtarılması operasyonunda yer alan bir C-130 Hercules uçağının, yaşanan aksaklıklar nedeniyle kurtarma görevi sırasında geride bırakıldığını öne sürdü. Uçağın, çamura saplandıktan sonra düşman eline geçmesini önlemek amacıyla imha edildiği iddia edildi. İran, bu sabah yaptığı duyuruda C-130 uçağının hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğünü açıklamıştı.

Operasyonda görev alan personeli güvenli bir şekilde eve getirmek için ek uçaklar bölgeye sevk edildi. Üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre, operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında silahlı çatışma yaşanmadı. Ancak ABD güçlerinin, İran personelini kurtarma bölgesinden uzak tutmak için ateş açtığı öğrenildi.

YALAN DUYURULAR CIA'İN ALDATMA OPERASYONUYMUŞ

Pentagon kayıp pilotu kurtarma operasyonunu başlatmadan önce CIA, İran içinde bir "aldatma operasyonu" yürüttüğü iddia edildi.

Fox News, ABD'den yapılan kayıp pilotun çoktan bulunduğu ve İran'dan çıkarıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını kabul ederken, bu haberlerin İran'ı yanıltmak için çıkartıldığını öne sürdü. İran, Trump'ın pilotun kurtarıldığı açıklamasını kısa süre içinde yalanlamıştı.

ABD basını, İran güçlerinin "neler olup bittiği konusunda kafalarının karışık ve belirsiz olduğu bir dönemde, CIA'in ABD'li askeri bulmak için benzersiz ve üstün yeteneklerini" kullandığını vurguladı. Kurtarma operasyonu, pilotun tam konumunun bilinmemesi nedeniyle "samanlıkta iğne aramaya" benzetildi.

CIA'in pilotun yerini öğrenince Pentagon ve Beyaz Saray'a bilgi verdiği kaydedildi. Trump, daha sonra acil bir kurtarma operasyonu emri verdi. Operasyon, CIA'nın gerçek zamanlı istihbarat desteğiyle ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından gerçekleştirildi. Operasyona yüzlerce ABD askerinin yanı sıra çeşitli birimlere ait seçkin özel harekat kuvvetleri ve uçaklarının da katıldığı söylendi.

İRAN PİLOTUN KURTARILDIĞINI YALANLADI

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." açıklamasını yaptı.

Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirtti.

ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." diye konuştu.