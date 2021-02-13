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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 23:03 | Son Güncelleme:

ABD'nin F-35 uçaklarında motor sıkıntısı!

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ABD'nin F-35 uçaklarında motor sıkıntısı!
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ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, onarım sürelerinin uzun sürmesi nedeniyle yaşanan motor sıkıntısı yüzünden F-35 savaş jetlerinin daha az hava gösterisine katılması kararı aldı.

Bloomberg'te yer alan haberde, Pentagon'un 398 milyar dolarlık beşinci nesil F-35 savaş uçağı programının "Pratt & Whitney" tarafından üretilen motor tedarikinde giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çekildi.

Hava Muhabere Komutanlığının konuşlandırma ve eğitimlerde gerektiğinde F-35 savaş uçaklarının hazırda bulunması için 2021'de hava gösterilerine daha az katılacağı belirtilen haberde, bu yıl F-35'lerin 8 hava gösterisinde yer almayacağı ifade edildi.

Haberde değerlendirmesine yer verilen, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yaşanan sorunu "F-35A model savaş uçaklarının motorlarının hız kesmeden çalışması sonucu ısının türbin kanadı kaplamalarında erken çatlaklara ya da katmanlara neden olduğu ve bu nedenle motorların çıkarılıp tamir edilmesi gerektiği" şeklinde açıkladı.

F-35 Programı biriminin Savunma Bakanlığını en kötü senaryo konusunda bilgilendirdiği kaydedilen haberde, savaş uçaklarının yüzde 20'sinin 2025'e kadar motorsuz kalabileceği bilgisi yer aldı.

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