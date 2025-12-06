ABD'nin F-35 açıklaması Yunanistan ve İsrail'de yankılandı: Trump ile Erdoğan'ın dostluğu çok güçlü... 'Kötü haberler peş peşe geliyor'

Haberin Devamı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına geri dönüşünün önündeki en kritik engeli aşmaya çok yaklaştığını açıkladı. Barrack, “Meselenin önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğini düşünüyorum” diyerek sürecin hızlandığını ifade etti.

Barrack'ın bu açıklaması, Yunanistan ve İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına geri dönme ihtimali, Yunanistan'da ve İsrail'de paniğe yol açtı.

"ATİNA'DA SOĞUK DUŞ"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Europost, Türkiye’nin F-35 tedarikine çok yaklaştığını ileri sürdü ve Barrack'ın açıklamasını manşetten duyurdu.

Haberin Devamı

Europost'un, "Atina'da soğuk duş: Ankara'daki ABD Büyükelçisi, '4-6 ay içinde Türk F-35'leri onaylanacak' dedi" başlığıyla servis ettiği haberde, gelişmeyi Yunanistan hükümetinin şaşkınlıkla izlediği edildi.

Gazete haberinde, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eğer Türkiye, Barrack’ın söylediği gibi F-35’lere kavuşursa bu hamlesiyle hem Yunanistan’a hem de İsrail’e büyük darbe vuracak. Ankara, Amerikan savaş uçağı programına entegrasyonunun önündeki en büyük engellerden birini aşmış görünüyor.”

Haberde ayrıca Yunanistan’ın olası askeri dezavantajlarına dikkat çekildi:

"Böyle bir gelişme, F-35'lerin Türkiye’nin Katar’dan tedarik etmeyi kabul ettiği Meteor füzelerine sahip Eurofighter’larla birlikte Türk kabiliyetlerini daha da güçlendirmesi nedeniyle Yunan Hava Kuvvetleri için ciddi bir zorluk yaratacaktır. Biz ise Ankara’nın bu hamlelerini garip bir şekilde sadece izlemekle yetiniyoruz."

"ENDİŞE YARATTI"

Atina merkezli ProNews, Barrack’ın açıklamalarının Atina’da ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu yazdı.

ProNews haberinde, "Barrack’ın F-35 açıklaması Atina’da endişe yarattı. Atina, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye’nin 4-6 ay içinde F-35 savaş uçağı alımına onay verebileceği yönündeki açıklamasından kaygılı. Böyle bir gelişme, özellikle ABD’deki İsrail-Yunan lobisi için bir yenilgi olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Türkiye’nin yerli programlarına dikkat çeken ProNews ayrıca, “Türkiye’nin KAAN ve KIZILELMA projelerinde kritik eşiği aştığı belirtiliyor. F-35’in tedariki, Türk programlarının daha erken hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan teknolojileri sağlayabilir ve F-16’ların yerini büyük ölçüde alabilir.” ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR”

Yunanistan önde gelen gazetelerinden Pentapostagma, Türkiye’nin F-35 jetlerine sahip olma olasılığının Yunanistan'da endişe yarattığını kaydetti.

“Ülkemiz için kötü haber peş peşe geliyor. Aselsan’ın Mısır’da ofis açması ve Türkiye ile Mısır arasındaki savunma sanayi iş birliğinin artması Güneydoğu Akdeniz’deki geleceğimiz açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir." diyen Pentapostagma, "Şimdi de ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nden F-35 konusunda bir açıklama geldi" dedi.

Haberin Devamı

Atina hükümetinin "acil adımlar" atması gerektiğini savunulan haberde ayrıca şu vurgu yapıldı:

“Hamlelerimizi her zaman en kötü senaryoya, yani Türkiye’nin F-35’lere sahip olmasına göre planlamalıyız. Bu nedenle ABD’den veya İsrail’den öncelikli olarak biz bu uçakları talep etmeliyiz. Çünkü Türkler, güvenli hava koridorları açarak düşman hava savunmasını çökertebilme kapasitesine sahip.”

"İSRAİL İÇİN KRİTİK TEHDİT"

Barrack'ın açıklaması, Yunanistan'ın yanı sıra İsrail'de de endişeyle karşılandı. İsrail merkezli haber sitesi Kanal 12, Büyükelçi tarafından yapılan açıklamaya ilişkin "Ankara, en büyük engeli aşmaya çok yakın" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Türkiye’nin F-35 programına dönüş ihtimalinin İsrail’de endişe yarattığını belirten Kanal 12, bu durumun İsrail için kritik bir tehdit oluşturacağını ifade etti.

Kanal 12 haberinde, “Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını edinmesinin önü açılıyor. Ankara, ABD ile arasındaki en büyük engeli aşmaya çok yakın. Eğer bu anlaşma onaylanırsa Türkiye, bölgedeki hava üstünlüğünü bariz şekilde artıracak ve İsrail için kritik bir tehdit oluşturacaktır” dedi.

"TRUMP İLE ERDOĞAN'IN DOSTLUĞU ÇOK GÜÇLÜ"

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Barrack'ın açıklamasını "Türkiye, altın anlaşmaya doğru gidiyor" başlığıyla duyurdu.

Haberin Devamı

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dikkat çeken Maariv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki dostluğun "çok güçlü" olduğunu belirtti.

Ankara-Washington ilişkilerinde F-35 savaş uçaklarının merkezi bir konumda yer aldığını belirten Maariv, şöyle dedi:

“Washington ile Ankara’nın ilişkilerinin merkezinde F-35 mevzusu yer alıyor. ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dostluğu çok güçlü. Barrack’ın açıklamaları da düşünüldüğünde yeni bir anlaşma çok yakında duyurulabilir.”

"GÜÇLERİNE GÜÇ KATACAKLAR"

İsrail basınından Israel Hayom, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmesi olasılığına ilişkin "Güçlerine güç katacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Israel Hayom, Barrack’ın değerlendirmelerine yer verdiği haberinde şu ifadeleri kullandı:

“ABD, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı teslimatını onaylamasının önündeki engellerin sadece birkaç ay içinde çözüleceğini söyledi. Türkiye, 2019 yılında programdan çıkarıldığından beri savaş uçağı filosunu yenilemek için çalışıyor. İngiltere ve Almanya’dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı alması ve kendi milli muharip uçağı KAAN’ı geliştirmeye devam etmesi bunun en büyük kanıtı. NATO’nun en büyük ordularından birine sahipler. Bu satın alma ile güçlerine güç katacaklardır.”