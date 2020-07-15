Son dakika haberler: ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde verilen, 251 şehidin isimlerinin de yer aldığı tam sayfa ilanda FETÖ’nün Türkiye’deki demokrasi karşıtı darbe girişimine vurgu yapıldı.

İlanda, "15 Temmuz gecesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan ve NATO varlıklarını gasbeden Fetullah Gülen ve örgüt mensupları, demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümetini devirmek için Türk halkına silah doğrulttu." ifadeleri yer aldı.

Darbe girişimcilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) uçaklarla bombaladığı hatırlatılan ilanda, darbe girişiminin, Türk demokrasisini savunmak için ayağa kalkan 250’den fazla vatandaşın ölümüne, 2 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olduğunun altı çizildi.

"Ertelenmiş adalet reddedilmiş adalettir." ifadesi kullanılan ilanda, "Fetullah Gülen’i ve suç ortaklarını iade edin." çağrısında bulunuldu.