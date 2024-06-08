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ABD'nin en yüksek mahkemesinin yargıçlarının gelirleri ve aldıkları dudak uçuklatan hediyeler açıklandı!

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#ABD#Yüksek Mahkeme#Yargıç
ABDnin en yüksek mahkemesinin yargıçlarının gelirleri ve aldıkları dudak uçuklatan hediyeler açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 12:43

ABD’nin en yüksek temyiz yargı organı olan Yüksek Mahkeme’nin (SCOTUS) yargıçları, dün mali gelir-giderlerini ve aldıkları hediyeleri açıkladı. Yargıçların dolgun maaşlarının yanında kitap teliflerinden de büyük gelirler elde ettikleri ve çok pahalı hediyeler aldıkları ortaya çıktı.

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ABD Yüksek Mahkemesi’nin dokuz yargıcından sekizi, her yıl olduğu üzere bir önceki yılda kazandıkları gelir, gider ve aldıkları hediyeleri içeren detaylı mali tablolarını açıkladı. Yargıç Samuel Alito'nun raporu, 90 gün uzatma talep ettiği için açıklanmadı.

Mali tablolarda Yargıç Brown Jackson’ın değeri 3 bin 711 dolar olan 4 adet Beyonce konseri bileti aldığı görüldü. Basında dikkat çeken bir diğer detay ise Yargıç Thomas’ın 2019’da milyarder iş insanı ve Cumhuriyetçi Parti bağışçısı Harlan Crow’dan hediye aldığı ancak 2019 raporuna koymadığı Bali ve California gezisi, 2023 yılı raporuna açıklama olarak ekledi.

GEZİLER, ÖNCEKİ RAPORLARDA SEHVEN ATLANMIŞ

Dünya gündeminde daha önce yer alan ve eleştirilen iki seyahat hediyesi için Yargıç Thomas, bunların bir tür konukseverlik hediyesi olduğunu kabul etmişti. 2019 yılı raporunda “sehven atlanmış” olan bu iki seyahat Thomas’ın bu yılki raporuna düzeltme olarak eklendi.

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KİTAP TELİFLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yargıç Gorsuch’un 250 bin dolarlık kitap telif ücreti, Yargıç Kavanaugh’ın 340 bin dolarlık telif ücreti ve yine Yargıç Brown Jackson’ın 893 bin dolarlık yayınlanacak kitabı için ‘kitap ücreti’ aldığı dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

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#ABD#Yüksek Mahkeme#Yargıç

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