ABD'nin en yetkili generalinden Ukrayna uyarısı

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General Milley, Ukrayna sınırına 100 bin Rus askerinin yığılmasını Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en büyük asker yığınağı olarak nitelendirdi.

Ancak ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, diplomasi yoluyla çatışmanın hala önlenebileceğini söyledi.

Rusya işgal planlarını reddediyor ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin tehdit oluşturduğunu söylüyor.

CİDDİ SONUÇLARI OLUR

ABD Başkanı Joe Biden'in en kıdemli askeri yetkilisi General Milley, Cuma günü Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın askeri güçlerinin sayısının, saldırının ciddi sonuçları olacağı anlamına geldiği konusunda uyardı.

Genelkurmay Başkanı, "Bu güçler Ukrayna'ya salıverilirse, çok önemli olur ve önemli miktarda zayiata yol açar" dedi.

Gen Milley, yoğun kentsel alanlarda savaşmanın "korkunç olacağını" da sözlerine ekledi.

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ÇATIŞMA KAÇINILMAZ DEĞİL

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin daha fazla silah sağlamak da dahil olmak üzere Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tansiyonu düşürmeye çağırarak, "Çatışma kaçınılmaz değil. Diplomasi için hala zaman ve alan var" dedi.

"Bu durumun çatışmaya dönüşmesi için hiçbir sebep yok... Askerlerini geri çekme emri verebilir" diye ekledi.

PUTİN-MACRON GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı Rusya'nın güvenlik endişelerini görmezden gelmekle suçladı.

Ancak Putin, ne yapacağına karar vermeden önce ABD'nin tepkisini inceleyeceğini söyledi.

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde, iki liderin gerilimi azaltma gereği üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron'un Putin'e, Rusya'nın komşu devletlerin egemenliğine saygı duyması gerektiğini söylediği ifade edildi.



