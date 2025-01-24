ABD'nin en büyük gizemlerinden biri aydınlanıyor... Trump imzayı attı: Her şey ortaya çıkacak...

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen komplo teorilerinin odağı haline gelen John F. Kennedy suikastı üzerindeki sır perdesini kaldıracak tarihi bir adım attı.

HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAK

Trump, seçim döneminde verdiği sözü tutarak Kennedy suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli kalan belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Başkan imzayı atarken bunun çok önemli bir adım olduğunu vurgulayarak "Her şey ortaya çıkacak" dedi.



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İmzalanan başkanlık kararnamesi, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

"AMERİKAN HALKI ŞEFFAFLIĞI VE GERÇEĞİ HAK EDİYOR"

Kararnamede "Suikastların üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen federal hükümet, bu olaylarla ilgili tüm kayıtlarını kamuoyuna açıklamadı. Aileleri ve Amerikan halkı şeffaflığı ve gerçeği hak ediyor. Bu suikastlarla ilgili tüm kayıtların gecikmeden nihayet yayınlanması ulusal çıkarımızadır." ifadeleri dikkat çekti.



ABD medyasında yer alan haberlere göre, istihbarat şeflerinin, arşivleri yayınlamak için bir plan hazırlamaları içinolacak.

EMRİ İMZALADIĞI KALEMİ AİLESİNE GÖNDERDİ

Trump emri imzalamak için kullandığı kalemi bir yardımcısına verdi ve bunun Kennedy'nin yeğeni Robert F Kennedy Jr'a verilmesi talimatını verdi.



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NBC News'e konuşan Kennedy Jr, Başkan Trump'a minnettar olduğunu belirtti ve “Bence bu harika bir adım çünkü hükümetimizde daha fazla şeffaflığa ihtiyaç var ve Trump da Amerikan halkına her konuda doğruyu söyleme konusunda verdiği sözü tutuyor.” dedi.

Kennedy'nin torunu Jack Schlossberg ise Trump'ın kararını eleştirdi ve "Gizliliğin kaldırılması, JFK'nin burada olmadığı bir zamanda onu siyasi bir malzeme olarak kullanmaktır. Bunun kahramanca bir yanı yok" ifadelerini kullandı.



John F. Kennedy suikastıyla ilgili milyonlarca hükümet kaydından sadece birkaç bininin gizliliği henüz tamamen kaldırılmış değil. Şimdiye kadar açıklananları inceleyen uzmanlar kamuoyunun dünyayı sarsacak bir ifşaat beklememesi gerektiğini söylese de, suikast ve etrafındaki olaylarla ilgili ayrıntılara hala yoğun bir ilgi var.



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Virginia Üniversitesi Siyaset Merkezi Direktörü Larry Sabato, araştırmacılarınolabilecek bir ipucu aradıklarını belirtiyor.

GİZEMLİ PENCERE AÇILIYOR

Trump'ın kararı bugün dünya gündeminin en önemli maddelerinden biri oldu. ABD medyası ülkenin en çok tartışılan gizemlerinden birine bir pencere açıldığını ve ortaya çıkacak sonuçların CIA için utanç verici olabileceğini öne sürüyor.



Lee Harvey Oswald/AP

22 Kasım 1963’te ABD Başkanı John F. Kennedy, Teksas’ın Dallas şehrinde bir açık araba konvoyuyla ilerlerken vurularak öldürüldü. Suikast, Dallas’taki Dealey Plaza’da meydana geldi ve Kennedy’nin ölümüne sebep olan merminin Teksas Kitap Deposu Binası’ndan ateşlendiği belirlendi. Suikasttan kısa bir süre sonra Lee Harvey Oswald isimli bir şüpheli tutuklandı. Ancak Oswald, suçlamaları reddetti ve iki gün sonra polis nezaretinde iken Jack Ruby isimli bir gece kulübü sahibi tarafından öldürüldü. Bu olay, suikastın ardındaki gizem ve komplo teorilerinin hızla yayılmasına neden oldu.

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Suikast, Warren Komisyonu tarafından soruşturuldu ve 1964 yılında yayımlanan raporda Oswald’ın tek başına hareket ettiği sonucuna varıldı. Ancak yıllar içinde birçok kişi ve kurum, bu sonuca itiraz etti ve Kennedy suikastının CIA, mafya, Sovyetler Birliği veya başka gruplarla bağlantılı bir komplo olabileceğini öne sürdü.



Kennedy’nin ölümünün ardından Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson yemin ederek başkanlık görevini devraldı. Kennedy suikastı, yalnızca Amerikan tarihinin değil, dünya tarihinin de en çok tartışılan ve çözülmeyi bekleyen olaylarından biri olarak anılmaya devam ediyor.