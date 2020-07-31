ABD'nin doğu eyaletlerinde fırtına uyarısı

Koronavirüs salgını ile zor günler geçiren ABD’yi bu kez de Isaias fırtınası tehdit ediyor.

ABD meteoroloji yetkilileri, büyük maddi hasara yol açması ve yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı bölgede etkili olması beklenilen kasırga ve fırtınanın ülkenin doğu ve kuzey eyaletlerine doğru ilerlediğini duyurdu.

Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Bahamalar üzerinden 60 kilometre hızla ilerleyen fırtınanın Cumartesi günü Florida'ya yaklaşmadan önce kasırgaya dönüşmesi bekleniyor.

Isaias’ın Pazartesi gününden sonra New Jersey eyaletinde sahil boyundan New York ve Connecticut eyaletlerinde etkili olacağı belirtildi. Fırtına nedeniyle çok sayıda eyalette hafta sonu için kasırga ve su taşkını alarmı verildi.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) tarafından yapılan açıklamada, fırtına ve kasırgadan etkilenecek olan bölgelerin “acil durum bölgesi” ilan edildiği ve önlemlerin artırıldığı belirtildi.