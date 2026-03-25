ABD’nin dev uçak gemisinde kriz! Savaşı yarıda bıraktı... Maliyetiyle dikkat çekmişti

ABD Donanması’nın en gelişmiş savaş gemilerinden biri olan USS Gerald R. Ford, çıkan yangın sonrası Orta Doğu’daki görevini yarıda keserek Yunanistan’a çekildi. Ancak gemiyle ilgili sorunların yalnızca yangınla sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

ABD Denizcilik Enstitüsü’ne (USNI) göre uçak gemisi, Yunanistan’daki Suda Körfezi limanına ulaştı.

ABD Donanması, geminin 12 Mart’ta kıç bölümdeki çamaşırhanede çıkan yangın sonrası bakım ve onarım için limana girdiğini açıkladı.

Donanma açıklamasında, “Uçak gemisi görev kabiliyetini tamamen koruyor. Liman ziyareti, geminin verimli bir şekilde değerlendirilmesi, onarımı ve ikmali için olanak sağlıyor” denildi.

200’DEN FAZLA DENİZCİ DUMANDAN ETKİLENDİ

USNI News’in aktardığına göre, yangın sonrası 200’den fazla denizci duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Bir denizci sağlık sorunu nedeniyle tahliye edilirken, iki personel de “hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalar” nedeniyle tedavi gördü.

Yangının neden olduğu dumanın yatakhane bölümüne kadar ulaştığı ve 100 yatağın kullanılamaz hale geldiği belirtilirken mürettebatın moralinin de "tükenmiş" olduğu kaydedildi.

Denizdeyken tuvalet sistemiyle ilgili ciddi sorunlar yaşadığı bildirilen gemide, tuvaletler için ise 4 binden fazla denizci uzun kuyruklar oluşturduğu kaydedildi.

SÜVEYŞ’TEN GEÇİŞ DETAYI

Gemi gözlemcilerine göre, Ford ve beraberindeki üç destroyer Süveyş Kanalı’ndan geçiş yaptı. Uçak gemisine bir ikmal gemisinin de eşlik ettiği bildirildi. Destroyerlerin geçiş sürecine ilişkin ise net bilgi paylaşılmadı.

REKOR GÖREV SÜRESİNE YAKLAŞTI

Uçak gemisinin 272 gündür görevde olduğu belirtilirken, bu sürenin Nisan ayına kadar uzaması halinde USS Abraham Lincoln tarafından kırılan 294 günlük rekorun aşılabileceği ifade edildi.

BLOOMBERG: SORUNLAR YANGINLA SINIRLI DEĞİL

Bloomberg ise geminin teknik sorunlarının daha derin olduğunu yazdı.

2017 yılında hizmete giren ve 13,2 milyar dolarlık maliyetiyle dikkat çeken Ford’un, savaş performansına ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğu belirtildi.

KRİTİK SİSTEMLERDE GÜVENİLİRLİK ENDİŞESİ

Pentagon’un test ofisine göre:

Jet fırlatma ve iniş sistemleri

Radar sistemleri

Mühimmat asansörleri

Hasar aldıktan sonra çalışmaya devam edebilme kabiliyeti gibi kritik alanlarda yeterli güncel test verisi bulunmuyor.

Raporda, “Ford sınıfının operasyonel etkinliğini belirlemek için şu anda yeterli veri bulunmadığı” vurgulandı.

“SAVAŞTA NASIL PERFORMANS GÖSTERECEĞİ BELİRSİZ”

Yetkililer, geminin düşman uçakları, gemisavar füzeler ve küçük saldırı araçlarına karşı performansına ilişkin net bir değerlendirme yapılamadığını ifade etti.

Ayrıca, yoğun savaş temposunda uçuş operasyonlarının sistemler üzerindeki etkisinin de tam olarak bilinmediği aktarıldı.

DONANMA: İYİLEŞTİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ABD Donanması ise geminin performansının operasyonlar sırasında geliştiğini savunarak, “Geri kalan testler ve operasyonlardan elde edilen veriler doğrultusunda sürdürülebilirliği iyileştirmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

UZUN GÖREV SÜRESİ ELEŞTİRİLİYOR

ABD’li Senatör Tim Kaine, geminin uzun süre denizde kalmasının mürettebat üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Kaine, denizcilerin “bozuk ekipman ve yetersiz destek sistemleriyle doğaçlama yapmak zorunda kaldığını” ifade etti.

YAŞAM KOŞULLARI DA TARTIŞMA KONUSU

Pentagon test ofisi, gemide yeterli ranza bulunmadığını ve en az 159 ek yatak ihtiyacı olduğunu belirtti.

Raporda, bu durumun gemideki yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.