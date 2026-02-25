ABD'nin dev askeri yığınağı uydu görüntüleriyle tespit edildi: 150 savaş uçağı İran'a karşı konuşlandırıldı

Haberin Devamı

Sevkiyat, Başkan Donald Trump’ın anlaşma sağlanamazsa saldırı tehdidinde bulunmasının ardından gerçekleşti.

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer görüşmelerin ikinci turu 17 şubat’ta tamamlandı ancak taraflar anlaşmaya varamadı. Bu gelişmenin ardından ABD ordusu, İran’a yakın bölgelerde askeri varlığını hızla artırdı. Kamuya açık uçuş takip verileri ve uydu görüntülerine dayandırdığı inceleme, 150’den fazla uçağın Avrupa ve Orta Doğu’daki üslere kaydırıldığını gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ın nükleer programına ilişkin diplomatik girişimlerin tıkanmasının ardından askeri seçenekleri masaya yatırıyor. İki ülke arasında 17 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ikinci tur nükleer görüşmeler, tarafların anlaşmaya varamamasıyla sonuçlandı. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, İran'ın nükleer programını kısıtlayacak bir anlaşmaya varılmadığı takdirde Tahran yönetimine saldırı düzenlenebileceği tehdidinde bulunmuştu.

GİRİT VE ÜRDÜN'DEKİ ÜSLER ANA KARARGAH KONUMUNDA

ABD'nin bölgedeki askeri yığınağında Yunanistan'ın Girit adası ve Ürdün'deki hava üsleri kilit rol oynuyor. Pazartesi günü Girit açıklarında görülen USS Gerald R. Ford uçak gemisi, onlarca ilave uçağı bünyesinde bulunduruyor. Ford, Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi konumunda. Geminin gelişiyle birlikte aktif ABD gemilerinin yaklaşık üçte biri bölgede toplanmış oldu.

Washington Post'un (WP) doğruladığı sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, Girit'teki Hanya Havalimanı'nda en az 10 F-35 savaş uçağı görüntülendi. Bir yolcu uçağının penceresinden çekilen görüntüler, diğer savaş uçaklarıyla birlikte bu jetleri de gösterdi. Uçuş takip verilerinde, 17 Şubat'tan bu yana havalimanına yakıt ikmal uçakları ve en az bir keşif uçağının geldiği belirtildi.

Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü, bölgeye akın eden ABD hava unsurları için önemli bir merkez haline geldi. Cuma günü çekilen uydu görüntülerinde üste 60'tan fazla savaş uçağı tespit edildi. Görüntülerde, bir düzineden fazla F-35 savaş uçağının pistte sıralandığı net bir şekilde görülüyor. Brew'e göre bu gelişmiş ve gizli savaş uçakları, düşman hava savunmasını hedef alarak diğer jetler için daha güvenli bir yol oluşturmanın yanı sıra elektronik savaş yeteneklerine de sahip.

STRATEJİK KEŞİF VE İKMAL UÇAKLARI BÖLGEDE

Askeri yığınağın önemli bir bölümünü kargo ve yakıt ikmal uçakları oluşturdu. Savaş uçakları ise ikmal uçaklarının aksine konum verileri genellikle kapalı tutulduğu için uydu görüntülerinde görünmedikleri sürece takip edilemiyor.

ABD, son günlerde aktif E-3G Sentry filosunun üçte birinden fazlasını Avrupa ve Orta Doğu'ya sevk etti. Uçuş takip verileri ve bağımsız araştırmacı Steffan Watkins'in incelemelerine göre, büyük döner radar kubbesiyle donatılmış bu erken uyarı uçakları, hedef tespiti ve her türlü hava koşulunda gözetim yapabiliyor. E-3G'ler, çevredeki hava sahasındaki faaliyetlerin gerçek zamanlı görüntüsünü sağlayarak kritik bir istihbarat rolü üstleniyor.

Avrupa'daki çeşitli havaalanlarında son günlerde düzinelerce savaş uçağının fotoğrafları çekildi. İnternette yayınlanan görüntülerde, Birleşik Krallık'taki Lakenheath Hava Üssü'nde bir düzine F-22A Raptor ve Azor Adaları'na iniş yapan en az bir F-16 Fighting Falcon yer alıyor.

2 UÇAK GEMİSİ VE FÜZE DESTROYERLERİ DE SEVK EDİLDİ

Washington Post'un incelediği uydu görüntülerinde, şubat başından beri Umman kıyılarında konuşlanmış olan USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile Girit yakınlarında seyreden USS Gerald R. Ford'un güvertesinde düzinelerce uçak bulunduğu görüldü. Bu uçaklar arasında elektronik savaş görevleri için kullanılan platformlar da bulunuyor.

Her iki uçak gemisi, güdümlü füze destroyerleri eşliğinde bölgedeki harekat kabiliyetini sürdürüyor. Destroyerler, ABD kuvvetlerinin haziran ayında İran'ın nükleer hedeflerine saldırmak için kullandığı Tomahawk füzelerinden düzinelerce taşıyor. Söz konusu askeri yığınağın, İran ile diplomatik sürecin akıbetine göre farklı senaryolar için hazır bulundurulduğu değerlendiriliyor.

ABD YIĞINAĞI SON 20 YILIN ZİRVESİNDE

Mevcut ABD askeri yığınağı, 2003 yılındaki Irak işgalinden önceki dönemden bu yana bölgede görülen en büyük güç toplanması olarak değerlendiriliyor. Washington Enstitüsü Araştırma Direktörü ve eski Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul, bir araya getirilen muazzam gücün ABD ordusunun Trump'ın karar verdiği her şeyi uygulayabileceği anlamına geldiğini belirtti. Stroul'a göre bu kapasite, uzun süreli ve yüksek yoğunluklu bir harekattan daha hedefli ve sınırlı saldırılara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Kıdemli Danışmanı Mark Cancian ise farklı bir senaryoya dikkat çekiyor. Cancian, yönetimin haftalarca sürecek uzun bir hava harekatı planlaması durumunda mevcut varlıktan daha fazlasına ihtiyaç duyulacağını öne sürüyor.

Uydu görüntüleri ve uçuş takip verilerine göre, yeni konuşlandırılan ABD uçaklarının yarısından fazlası Avrupa'daki üslere indi. Avrasya Grubu Kıdemli İran Analisti Gregory Brew, ABD'nin uçakları Körfez'deki üsler yerine Doğu Avrupa'ya konuşlandırarak stratejik bir hamle yaptığını ifade etti. Brew, bu konumlandırmanın İran füzelerinin çoğunun menzili dışında olduğunu ve böylece İranlılara "cazip bir hedef" sunulmadığını kaydetti.