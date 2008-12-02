ABD'nin dehşet senaryosu

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'de Kitle İmha Silahlarının Yayılması ve Terörizmin Önlenmesi Komisyonu'nun hazırladığı raporda, 2013 yılından önce Amerikan topraklarında nükleer veya biyolojik silahlarla bir terörist saldırının gerçekleşebileceği ileri sürüldü.

ABD'de Başkan yardımcısı seçilen Joe Biden'a bilgi veren partiler üstü komisyon, 20 Ocak'ta görevi devralacak Barack Obama yönetimine, bu tür terörist saldırılarla mücadele için hazırlıklı olmasını tavsiye etti. Kamuoyuna yarın açıklanması beklenen ancak Associated Press tarafından ele geçirilen raporda, ülke güvenliğinin giderek azaldığına işaret edildi.



Komisyon aynı zamanda yeni yönetimden, Ulusal Güvenlik Konseyi'ne, nükleer ve biyolojik silahlarla mücadelede Amerikan istihbaratı ve dış politikasını koordine etmek üzere bir yetkili atamasını da istedi. Florida Senatörü Bob Graham ve Missouri Senatörü Jim Talent'ın başkanlığındaki komisyon, terörist grupların halen, nükleer bomba yapmaya yetecek bilimsel ve teknik kapasiteden yoksun olduğunu belirtmekle birlikte, bu açığın, bilgilerini paylaşmaya veya satmaya istekli bilimadamlarının desteğiyle kapatılabileceği uyarısında bulunuyor.



Raporda, “ABD teröristlerin biyolog haline dönüşmesinden daha az endişelenmeli ve biyologların teröriste dönüşmesinden korkmalı” denildi. Komisyon, biyolojik silahların, ele geçirilmesi daha kolay olduğu için kullanılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu, ancak nükleer ve radyoaktif silahların, nükleer bölgeler çok iyi korunduğu için daha zor elde edilebileceğini kaydetti. Raporda, Amerikan hükümetinin hazırlıklarının nükleer terörün önlenmesiyle ilgili olduğu belirtildi ve biyolojik teröre karşı hazırlığın öncelikli olması gerektiği savunuldu.



Senatör Graham, şarbonun halen kullanılma ihtimali en yüksek biyolojik silah olduğunu kaydetti. Ancak Graham, 20'inci yüzyılda 40 milyon kişinin ölümüne yol açan grip virüsünün büyüyen tehditler arasında olduğunu da söyledi. Mumbai'deki saldırılara işaret eden Graham, bu saldırılarda biyolojik veya nükleer silah kullanılsaydı ölüm oranının çok daha fazla olacağına işaret etti.



Raporda, nükleer ve biyolojik silah yapanların Pakistan kaynaklı olduğu da savunuldu. Hatta komisyon üyelerinin, sonbaharda Pakistan'a yapmayı planladığı ziyaretin, kalacakları İslamabad Marriott Otel'in, teröristler tarafından bombalanması üzerine iptal edildiği de belirtiliyor. Senatör Graham, “Zamanın bizim dostumuz olmadığını düşünüyoruz. ABD, bir aciliyet hissi içinde hareket etmeli” dedi.



