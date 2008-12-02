ABD'nin dehşet senaryosu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri açıklandı İşte altında ilk tepkiKritik veri açıklandı! İşte altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfretti#İyi Parti
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9u aşacak Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak! Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Erdoğan gençlerle basketbol oynadıErdoğan gençlerle basketbol oynadı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

ABD'nin dehşet senaryosu

ABDnin dehşet senaryosu

ABD'de Kitle İmha Silahlarının Yayılması ve Terörizmin Önlenmesi Komisyonu'nun hazırladığı raporda, 2013 yılından önce Amerikan topraklarında nükleer veya biyolojik silahlarla bir terörist saldırının gerçekleşebileceği ileri sürüldü.

ABD'de Başkan yardımcısı seçilen Joe Biden'a bilgi veren partiler üstü komisyon, 20 Ocak'ta görevi devralacak Barack Obama yönetimine, bu tür terörist saldırılarla mücadele için hazırlıklı olmasını tavsiye etti. Kamuoyuna yarın açıklanması beklenen ancak Associated Press tarafından ele geçirilen raporda, ülke güvenliğinin giderek azaldığına işaret edildi.

Komisyon aynı zamanda yeni yönetimden, Ulusal Güvenlik Konseyi'ne, nükleer ve biyolojik silahlarla mücadelede Amerikan istihbaratı ve dış politikasını koordine etmek üzere bir yetkili atamasını da istedi. Florida Senatörü Bob Graham ve Missouri Senatörü Jim Talent'ın başkanlığındaki komisyon, terörist grupların halen, nükleer bomba yapmaya yetecek bilimsel ve teknik kapasiteden yoksun olduğunu belirtmekle birlikte, bu açığın, bilgilerini paylaşmaya veya satmaya istekli bilimadamlarının desteğiyle kapatılabileceği uyarısında bulunuyor.

Raporda, “ABD teröristlerin biyolog haline dönüşmesinden daha az endişelenmeli ve biyologların teröriste dönüşmesinden korkmalı” denildi. Komisyon, biyolojik silahların, ele geçirilmesi daha kolay olduğu için kullanılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu, ancak nükleer ve radyoaktif silahların, nükleer bölgeler çok iyi korunduğu için daha zor elde edilebileceğini kaydetti. Raporda, Amerikan hükümetinin hazırlıklarının nükleer terörün önlenmesiyle ilgili olduğu belirtildi ve biyolojik teröre karşı hazırlığın öncelikli olması gerektiği savunuldu.

Senatör Graham, şarbonun halen kullanılma ihtimali en yüksek biyolojik silah olduğunu kaydetti. Ancak Graham, 20'inci yüzyılda 40 milyon kişinin ölümüne yol açan grip virüsünün büyüyen tehditler arasında olduğunu da söyledi. Mumbai'deki saldırılara işaret eden Graham, bu saldırılarda biyolojik veya nükleer silah kullanılsaydı ölüm oranının çok daha fazla olacağına işaret etti.

Raporda, nükleer ve biyolojik silah yapanların Pakistan kaynaklı olduğu da savunuldu. Hatta komisyon üyelerinin, sonbaharda Pakistan'a yapmayı planladığı ziyaretin, kalacakları İslamabad Marriott Otel'in, teröristler tarafından bombalanması üzerine iptal edildiği de belirtiliyor. Senatör Graham, “Zamanın bizim dostumuz olmadığını düşünüyoruz. ABD, bir aciliyet hissi içinde hareket etmeli” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin