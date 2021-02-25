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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD’nin Dedeağaç operasyonu başladı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
ABD’nin Dedeağaç operasyonu başladı
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NATO’nun ‘Defender Europe 21’ tatbikatında yer alacak ABD kuvvetlerinin ilk bölümünü taşıyan dev yük gemisi ‘Endurance’ dün öğle saatlerinde Yunanistan’ın Dedeağaç limanına vardı.

Gemi, 30 adet Black Hawk tipi askeri nakliye helikopteri ve zırhlı araçlar taşıyor. Helikopterler, bu şehirdeki Dimokritos havaalanına nakledilecek.

Burada montaj çalışmaları tamamlandıktan sonra, tatbikata katılmak üzere Romanya’ya hareket edecekler. Toplam 145 helikopter, 1800 zırhlı araç ve 20 binden fazla Amerikan askerinin altı ayrı sefer ile mayısa kadar Dedeağaç’a gelmeleri bekleniyor.

Yunanistan’ın ilk kez dahil edildiği ‘Defender Europe 21’, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Macaristan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya’da gerçekleştirilecek.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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