ABD'nin büyük planı: Altın Kubbe! Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore Korkusu...

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ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, gerçekleştirilen ortak oturumda ilk kez Kongre'ye hitap etti.

Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine seslenen Trump, ABD'nin İsrail'in "Demir Kubbe" savunma sistemine benzer bir savunma sistemi kuracaklarını açıkladı.

Trump, "Altın Kubbe" adını verdiği füze savunma sistemine ilişkin şöyle konuştu:

"Odağımda en güçlü orduyu inşa etmek var. Kongre'den, vatanımızı korumak için Kongre'den ABD'de üretilen son teknoloji 'Altın Kubbe' füze kalkanını finanse etmesini istiyorum.

Trump, 1983'te ortaya atılan ve ABD'yi olası füzel saldırılarına karşı koruyacağı iddia edilen Stratejik Savunma Girişimi'ni (SSG) hatırlattı ve eski ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından açıklanan uzay tabanlı savunma sistemine atıfta bulunarak "Başkan Ronald Reagan nükleer saldırılara karşı etkili bir savunma inşa etmeye çalıştı. Bu program birçok teknolojik ilerlemeye yol açmış olsa da, amacına ulaşılamadan iptal edildi" dedi.

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Reagan'ın projesini hayata geçirecek teknolojinin 1983'te mevcut olmadığını belirten Trump, şu anda mümkün olduğunu vurguladı.

İsrail'in "Demir Kubbe" savunma sisteminin bir benzerinin ABD'de de olması gerektiğini savunan Trump, "İsrail'de var, başka yerlerde de var. ABD'de de olmalı. Çok tehlikeli bir dünyadayız ve bu sisteme sahip olmalıyız. Korunmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı hiç olmadığı kadar iyi koruyacağız" ifadelerini kullandı.

ÇİN RUSYA İRAN VE KUZEY KORE KORKUSU

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı kararnamede, program için "Amerika için Demir Kubbe" adı verildiği ancak 25 Şubat'ta programın adının "Altın Kubbe" olarak değiştirildiği bildirildi.

Programa ilişkin Foreign Policy tarafından yayınlanan bir analizde, Trump'ın haklı olduğu ve 21. yüzyıl tehditlerinden korumak için ABD'nin bu sisteme ihtiyaç duyduğu belirtildi.

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Analizde, "Trump, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'den gelen artan tehditlere karşı korunmak için 1980'lerdeki 'Yıldız Savaşları' füze savunma planlarını yeniden canlandırmalı" değerlendirmesi yer aldı ve ABD'nin Kalifroniya ve Alaska'ya, Kuzey Kore'den ve İran'dan gelebilecek füzelere karşı 44 adet kara tabanlı önleyici füze (GBI) konuşlandırdığı aktarıldı.

Konuşlandırılan 44 füzenin olası daha büyük saldırılar karşısında yetersiz kalacağı vurgulanan analizde, bu füzelerin balistik füzeler için tasarlanmadığı ve nükleer başlıklı ya da hipersonik füzeler tarafından kolayca alt edilebileceği ifade edildi.

Analizde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Rusya, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük kara savaşını başlattı. Çin, Soğuk Savaş'ın zirvesinden bu yana en büyük nükleer silahlanmayı gerçekleştirdi. Kara tabanlı önleyici füzeler en savunmasız destek. Reagan ve danışmanları bunu 1980'lerde anlamıştı ve 'Yıldız Savaşları' projesine yönelmişti. Evet, bir Amerikan Demir Kubbesi inşa etmek maliyetli olacaktır. Ancak maliyeti, gelecekte Çin veya Rusya'nın ABD'ye yapacağı bir saldırıdan daha az olacaktır"

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LOCKHEED MARTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Savunma sanayisinden adı gizli tutulan bir yönetici, Trump'ın Raytheon, Lockheed Martin ve SpaceX'in bu program için elini taşın altına koymasını beklediğini söyledi.

ABD savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden Lockheed Martin, programa ilişkin internet sayfalarından bir açıklama yayınladı.

"Amerika için Altın Kubbe: ABD Anavatan Füze Savunmasında Devrim" başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Amerika için Altın Kubbe, güç yoluyla barış hedeflerini ve Başkan Trump'ın düşmanları anavatana yönelik saldırılardan caydırma vizyonunu ilerletmek için devrim niteliğinde bir konsept. Bu yeni nesil savunma kalkanı, gelen füzeleri tespit edecek, güzergahını hesaplayacak ve önleyici füzeleri konuşlandırarak saldırılarının ortasında füzeleri imha edecek, anavatanı koruyacak ve Amerikan gücünü yansıtacak. Savaşta kanıtlanmış altyapıyı kullanırken, düşman tehditlerinidurduracak, oyunun kurallarını değiştirecek teknolojileri geliştireceğiz. "