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Dünya
Haber Giriş: 06.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD’nin boşluğunu Çin mi dolduracak

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ABD’nin boşluğunu Çin mi dolduracak

AMERİKA, Afganistan’daki üslerden çekilmesini büyük oranda tamamlarken Çin savaş yorgunu ülkeye girmenin hazırlığı içinde.

Kabilli yetkililer, Pekin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki 62 milyar dolarlık Çin-Pakistan Koridoru’nu genişletmeyi değerlendiriyor. 2013 ‘te Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından ilan edilen ve 2017’de ülke anayasasına giren Kuşak ve Yol Projesi ile Çin, dünya çapında altyapı ve ulaşım projelerine fon sağlayarak nüfuz alanını arttırmayı amaçlıyor. Çin, Afganistan ile Pakistan’ın kuzeybatısındaki Peşaver arasında bir yol inşa etmek istiyor. Çin, son 5 yıldır çeşitli yatırımlarla Afganistan’ı Kuşak ve Yol Projesi’ne dahil etmek istiyor, ancak bugüne kadar bu ülkedeki ABD varlığı, Kabil’e engel oluyordu. Şimdi ABD’nin yokluğunda Çin, Kabil tarafından memnuniyetle karşılanacak gibi gözüküyor.

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