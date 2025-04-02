ABD'nin bombardıman uçakları İran'ı alarma geçirdi! Önleyici saldırı hazırlığı...

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İran medyası, devlet yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD’nin Chagos Adaları’nda yer alan Diego Garcia Hava Üssü'ne ağır bombardıman uçakları naklettiğini duyurdu. Uçakların uydu görüntüleriyle tespit edildiğini kaydeden İranlı askeri yetkililer harekete geçmek için 'onay' beklediklerini belirtti.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, ülkelerine yönelik olası bir ABD saldırısını önlemek amacıyla hava üssüne önleyici bir saldırı gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.



Diego Garcia Hava Üssü'nde görülen B-2 bombardıman uçakları/AFP

ÖNLEYİCİ BİR SALDIRI PLANLANMASI İÇİN TALİMAT

Güvenlik yetkilileri, İran basınına “Trump’ı uzak tutmak için önleyici bir saldırı planlamaları” yönünde talimat aldıklarını açıklarken, uzmanlar İran'ın uzun menzilli Hürremşehr füzesi ve Şahed-136B kamikaze insansız hava aracının, ülkenin güneyinden yaklaşık 2 bin 400 mil uzaklıktaki Chagos Adaları'na ulaşabileceğini vurguladı.

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"UYDU GÖRÜNTÜLERİ SALDIRI HAZIRLIĞININ KANITI"

Devlet haber ajansı IRNA’nın yayınladığı uydu görüntülerinde, nükleer bombardıman kapasitesi bulunan B-2’lerin Diego Garcia'da bekletildiği görüldü. IRNA, B-2'lerin, ABD'nin ülkenin nükleer tesislerine saldırı planladığının kanıtı olduğunu bildirdi.



Daily Mail’ın haberine göre, İngiltere'nin eski askeri istihbarat komutanı Philip Ingram, İran'ın Diego Garcia'ya yönelik herhangi bir saldırısının Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaşı tetikleyeceğini ancak bunun muhtemelen blöf olduğunu ifade etti.

ABD’nin Orta Doğu’ya yaptığı askeri sevkiyatın son dönemde arttığını hatırlatan Ingram, şu ifadeleri kullandı:

'İran, kağıt üzerinde Diego Garcia'ya saldırma kapasitesine sahip. ABD'nin İran Devrim Muhafızları’nı yok ederek karşılık vereceğini biliyorlar. İran'ın Chagos Adaları'nı tehdit etmek için bu söylemi kullandığını düşünüyorum. İngiltere'de ve başka yerlerde adaların geleceği hakkında yapılan tartışmaları gözlemlemiş olacaklardır. Neyse ki bunlar Tahran'ın sadece sözleri ve bölgesel müttefiklerine güç mesajı göndermeyi amaçlıyor.'



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Ingram, İran’ın saldırması durumunda, İsrail'in de ABD'ye katılmasının muhtemel olduğuna dikkat çekti. Ingram’a göre, Trump yönetimi, İran ana karasına karşı saldırı emri vererek askeri tesisleri yok etmeyi amaçlayabilir.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Kurilla ile Zamir ve İsrailli yetkililer arasındaki yaklaşık 10 saat süren görüşmelerin odağında İran ve Yemen'deki İran destekli Husiler olduğu aktarıldı. Haberde, Kurilla'nın İsrail ziyaretinin "İran'a yönelik bir saldırının habercisi olabileceği" kaydedildi.

SAVUNMA ZAYIF

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IRNA, 4000 personel ve sivilin yaşadığı Diego Garcia deniz ve hava üssündeki savunmanın ‘zayıf’ olduğunu iddia etti.

Diego Garcia’daki askeri üs, hedefleme ve konumlandırma teknolojileri nedeniyle İngiltere'nin nükleer silah zincirinde önemli bir rol oynuyor. Uzmanlar, İran’ın tesisi hedef alması durumunda ABD ve İsrail’in hava operasyonu kabiliyetinin zarar göreceğini belirtti.



ABD başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu.

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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söylemişti. İran, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Trump'ın 'pervasız ve saldırgan' açıklamaları hakkında şikayette bulundu.