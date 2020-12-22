MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, İsrail'i ziyaret edecek
GeriDünya ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, İsrail'i ziyaret edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 01:47 | Son Güncelleme:

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, İsrail'i ziyaret edecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, İsrail'i ziyaret edecek
Abone Olgoogle-news

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, 22-24 Aralık'ta İsrail'i ziyaret edecek.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Craft'ın 22-24 Aralık'ta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Craft'ın ziyareti sırasında üst düzey İsrailli yetkililerle ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile görüşeceği kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle