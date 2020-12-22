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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, İsrail'i ziyaret edecek
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, 22-24 Aralık'ta İsrail'i ziyaret edecek.
ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Craft'ın 22-24 Aralık'ta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Craft'ın ziyareti sırasında üst düzey İsrailli yetkililerle ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile görüşeceği kaydedildi.
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