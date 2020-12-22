ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, İsrail'i ziyaret edecek

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Craft'ın 22-24 Aralık'ta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Craft'ın ziyareti sırasında üst düzey İsrailli yetkililerle ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile görüşeceği kaydedildi.