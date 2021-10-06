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ABD'nin bıraktığı silahları ele geçirmişlerdi... Hepsini satıyorlar!

#Afganistan#Taliban#Silah Satışı
ABDnin bıraktığı silahları ele geçirmişlerdi... Hepsini satıyorlar

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, ABD'nin ülkeden çekilirken geride bıraktığı silahlara el koymuştu. Ülkeden gelen haberlere göre Taliban bu silahları 'silah dükkanlarında' satmaya başladı. Uzmanlar bu satışların oldukça karlı olduğunu bildiriyor...

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ABD ordusu Afganistan'dan çekilirken geride yüzlerce silah ve mühimmat bıraktı. Bunların çoğunun ise Taliban'ın eline geçtiği görüntülerle ortaya çıktı. Hatta sosyal medyada Taliban güçlerinin Kandahar Havalimanı'nda Amerikan Black Hawk helikopterlerini ele geçirdiğine yönelik bazı paylaşımlar yapıldı.

Amerikan ordusuna ait tanklar, zırhlı araçlar, makineli tüfek ve tabancalardan oluşan 83 milyar dolar değerinde silah artık Taliban kontrolünde. New York Times'da yer alan bir haber ise Taliban'ın bu silahlarla neler yaptığını açıkça ortaya koyuyor.

Taliban kontrolündeki Afganistan'da, özellikle de Kandahar eyaletinde ABD ordusundan kalan silahlar, silah tüccarları tarafından dükkanlarda açık bir şekilde satılmaya başlandı. Bu satıcıların Taliban üyelerine ve devlet yetkililerine para vererek bu silah, cephane ve mühimmatları satabildiği ortaya çıktı.

Bu kişilerle yapılan röportajlar Kandahar'da düzinelerce Afgan'ın açtıkları dükkanlarda ABD yapımı silah, tüfek, el bombası, dürbün ve gece görüş gözlüğü sattığını ortaya çıkardı. Bu silahlar ve mühimmatlar 20 yıllık Afganistan savaşı boyunca ABD ordusu tarafından eğitim ve yardım programları adı altında Afgan güvenlik güçlerine verilmişti.

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ABDnin bıraktığı silahları ele geçirmişlerdi... Hepsini satıyorlar

Taliban, ayaklanmalar sırasında bu Amerikan yapımı silahların peşine düşmüştü ancak örgüt ülke yönetimini ve bu silahları ele geçirdiğinden beri silahlar artık Afgan girişimcilerin elinde. Birçok silahın ise kaçakçılar tarafından Pakistan'a sokulduğu ve orada satıldığı da ülkeden gelen bilgiler arasında.

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Geride bırakılan ve onlarca milyon dolarlık kayıp anlamına gelen bu silahlar ABD'nin 20 yıllık Afganistan mücadelesindeki kayıplarından biri oldu. Pentagon da pazartesi günü yaptığı açıklamada bu silahların geride bırakıldığını resmi olarak kabul etmiş oldu.

Ancak Taliban bu silahların satıldığını kabul etmiyor. New York Times'a konuşan Bilal Karimi adlı Taliban sözcüsü 'Bunu tamamıyla reddediyorum. Savaşçılarımız asla bu kadar dikkatsiz değildir. Savaş sırasında ele geçirilen tüm silahlar gelecekte İslam Emirliği Ordusu tarafından kullanılmak üzere kayıt altına alındı. kimse tek bir mermiyi bile satamaz ya da kaçakçılık yapamaz.' açıklamasını yaptı.

ABDnin bıraktığı silahları ele geçirmişlerdi... Hepsini satıyorlar

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Ancak ismini vermeyen Taliban yetkilileri ve savaşçıları büyük miktarda ABD silahının Afganistan piyasasında satışta olduğunu doğruluyor.

TALİBAN KANDAHAR'DA SON SİLAH TÜCCARLARI DÜKKANLARINI KAPATIYOR

Öte yandan Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülke genelinde silah ticaretini kısıtlamasıyla pazardaki dükkanların çoğunun kapandığı gözlemlendi. Pazarda daha önce 20'ye yakın dükkan bulunurken şu an ise sadece 5 silah dükkanı faaliyet gösteriyor. Pazarda geçmişten bu yana herhangi bir ruhsat veya kayda gerek olmadan silah ve mühimmat satışı yapılabiliyor.

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Dükkan sahipleri, ellerindeki silah ve mühimmatları satmaları ve bir daha bu işi yapmamaları konusunda Taliban tarafından uyarıldıklarını söyledi. Pazarda, yakın zamana kadar tabancalar, kamuflaj malzemeleri ve mühimmatlar satılıyordu. Bugün ürün sayısının azaldığı pazarda, askeri nitelikli çeşitli aksesuar ve Taliban bayrakları da satışa sunuluyor.

SİLAH DÜKKANLARI TEK TEK KAPANIYOR

Taliban'ın silah satışına kısıtlama getirme kararı nedeniyle, pazardaki silah tüccarları ellerindeki ürünleri bir an önce satmaya çalışıyor. Kimi tüccarlar ise silah ve mühimmat tamiri yaparak faaliyetlerine devam etmek istiyor.

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Bu arada, silah tüccarlarının çoğu, röportaj ve görüntü vermekten kaçındı.

AA muhabirine konuşan silah tüccarı Hüdayidad Mevlevi, Taliban'ın ülkeye hakim olmasıyla güvenlik sorununun büyük oranda çözüldüğünü belirterek, "Silah satışları düştü. Taliban'ın gelmesiyle de insanların silah ihtiyacı azaldı." dedi. Şu an silah satışından ziyade tamir işi yaptıklarını belirten Mevlevi, Taliban güçlerinin silah ve mühimmatlarını da tamir ettiklerini söyledi.

ABDnin bıraktığı silahları ele geçirmişlerdi... Hepsini satıyorlar

TALİBAN, SİLAH SATIŞINI İSTEMİYOR

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İsmini vermek istemeyen diğer bir silah tüccarı ise, Taliban'ın yakın zamanda, kalan dükkanların faaliyetlerini de yasaklayabileceğini aktardı.

Söz konusu silah tüccarı, Afganistan'daki çatışmalar nedeniyle insanların daha önce satın aldığı silah ve mühimmatları kendilerine satmak isteğini söyledi.

Taliban'ın kayıt dışı silah satışına yönelik kısıtlama getirdiğine, halkın da silaha olan talebinin azaldığına değinen silah tüccarı, "Bu nedenlerle silahları satacak kimse bulamıyoruz. Artık, yeni silah alımı da yapmıyoruz." dedi.

ABDnin bıraktığı silahları ele geçirmişlerdi... Hepsini satıyorlar

Silah tüccarlarından alınan bilgilere göre, Afganistan’daki çatışmalardan kalan silahlar burada karaborsada satılıyordu. Taliban’ın da bu süre boyunca pazardan silah ve mühimmat temin ettiği belirtildi. Yıllarca ABD ve Afganistan hükümetine bağlı güçler ile savaşan Taliban, ülkedeki karaborsa silah pazarının önde gelen müşterilerindendi.

Son dönemde ise Afganistan ordusunun çöküşü ve NATO güçlerinin ülkeden çekilmesi Taliban’a büyük bir cephanelik sağladı. Taliban, ülkedeki silahların kendi kontrolünde olmasını istiyor.

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#Afganistan#Taliban#Silah Satışı