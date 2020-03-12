ABD’nin başkentinde OHAL

Washington’da bilinen 4 vaka bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan, “Dünyadaki en iyi bilim insanları, doktorlar ve hemşirelere sahibiz. Birlikte, koronavirüse karşı aşı geliştirmek, Amerika ve dünyada hayat kurtarmak için çalışıyoruz” mesajını paylaştı.