Haber Giriş: 12.03.2020 - 07:00,
ABD’nin başkentinde OHAL
ABD’de vaka sayısı 1000’e ulaşırken, ölenlerin sayısı 31’e çıktı. Ülkenin başkenti Washington DC’de koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Washington’da bilinen 4 vaka bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan, “Dünyadaki en iyi bilim insanları, doktorlar ve hemşirelere sahibiz. Birlikte, koronavirüse karşı aşı geliştirmek, Amerika ve dünyada hayat kurtarmak için çalışıyoruz” mesajını paylaştı.
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