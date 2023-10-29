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ABD’nin başkenti Washington'da Filistin'e destek eylemi

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#ABD#Gazze#Filistin
ABD’nin başkenti Washingtonda Filistine destek eylemi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 12:06

ABD’nin başkenti Washington DC’de onlarca insan, kırmızıya boyanmış kefenlerle İsrail’i protesto etti.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun saldırıları sonucu Filistin’de bugüne kadar 3 bin 595’i çocuk olmak üzere 7 bin 703 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in en büyük destekçisi olan ABD’de ise halk saldırıları protesto etti. Başkent Washington DC’de bulunan Lincoln heykelinin önünde toplanan onlarca gösterici, kırmızıya boyadıkları oyuncak bebeklerle “çocukların katledilmesini durdurun” çağrısı yaptı.

Filistin bayrakları ve atkıları açılan eylemde ateşkes çağrılarını yineleyen Filistin destekçileri, kırmızıya boyanmış beyaz çarşafların altında yatarak, “Gazze’deki kıyıma son verin” sloganları attı.

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#ABD#Gazze#Filistin

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