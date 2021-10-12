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ABD'nin başı "New York hapishanesi" ile belada

#ABD#Hapishane#Cezaevi
ABDnin başı New York hapishanesi ile belada

ABD'de kötü şöhreti ile bilinen New York Hapishanesi'nde işler tamamen kontrolden çıktı. Peş peşe saldırılar, cinayetler ve intiharların yaşandığı hapishane adeta bir 'cehennem deliğine' dönüştü. Hapishanede kontrolü tamamen ele geçiren mahkumlar kimlerin girip çıkabileceğine bile karar verir hale geldi.

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ABD'deki en kötü cezaevlerinden biri olarak bilinen hapishane kompleksinde koronavirüs pandemisi sürekli yaşanan kargaşaya tuz biber oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle mahkeme işlemleri yavaşlayınca durum iyice kötüleşti ve operasyonlar durdu.

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MİLLETVEKİLLERİ 'KALICI OLARAK KAPATILSIN' DİYOR

Geçen yıl cezaevinde yaklaşık bir düzine mahkumun öldürüldüğü ortaya çıktıktan sonra, milletvekilleri sık sık hapishanenin kalıcı olarak kapatılması çağrısında bulunuyorlar.

ÇOĞU AKIL HASTASI 4 BİN 800 KİŞİ

Mahkum Hakları Projesi direktörü Avukat Mary Lynne Werlwas, “Ofisimizin şehir hapishanelerini gözlemlediği 50 yıl içinde, gördüğümüz en tehlikeli zamanlardan biri” dedi.

Hapishane şu anda Queens ve Bronx ilçeleri arasındaki bir adada, çoğu akıl hastalığından muzdarip olan yaklaşık 4.800 mahkûmu barındırıyor.

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DURUM TAMAMEN KONTOLDEN ÇIKTI

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New York Times'ta yer alan habere göre durum o kadar kötüleşti ki mahkumlar neredeyse tam kontrolü ele geçirdiler ve kimlerin girip çıkabileceğine karar veriyorlar. Geçen ay mahkûmlar korumasız bir hapishane otobüsünü kaçırmayı ve onu tesisin dış duvarına çarpmayı başardı.

Fransa diken üstünde Cezaevinde ortalık karıştı

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Hapishanede mahkumlar sürekli birbirlerine ve gardiyanlara saldırırken federal gözlemcilere göre, ağustos ayında bir önceki ağustos ayındaki yedi bıçaklamayla karşılaştırıldığında, 39 bıçaklama olayı yaşandı. Geçen ay, işe gitmeyi reddeden gardiyanlar 30 gün boyunca ücretsiz izin almaya başladı

Krizin giderek derinleştiği hapishane için çözüm arayışları sürüyor.

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#ABD#Hapishane#Cezaevi