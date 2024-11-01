ABD’nin ateşkes önceliği değişti! Önce Lübnan sonra Gazze

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ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimi yaklaşırken Washington yönetimi, Ortadoğu’da ateşkes çabalarına hız verdi. Times of Israel gazetesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde Beyaz Saray’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun Lübnan’da ateşkes sağlamak olduğunu düşündüğü aktarıldı.



YETKİLİLERDEN BÖLGE ÇIKARMASI

Olası ateşkes çabalarını arttıran ABD, bölgeye üst düzey isimlerle diplomasi çıkarması yaptı. CIA Direktörü Williams Burns ve CENTCOM Komutanı Erik Kurilla’nın yanı sıra Beyaz Saray temsilcileri Brett McGurk ve Amos Hochstein, İsrail ve Mısır’da temaslarda bulunmak üzere bölgeye geldi. Burns’ün dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüştüğü bildirildi.

PLANLAR DEĞİŞTİ

ABD’nin bölgedeki ateşkes temaslarında ise öncelik sırasının değiştiği belirtiliyor. ABD’nin savaşın başından bu yana Gazze Şeridi’ndeki olası bir ateşkesin Lübnan’daki gerginliği de azaltacağını ileri sürerken son haftalarda artık bu düşüncenin tam tersinin hedeflendiği belirtildi. Washington’ın düşüncesinin değişmesinin arkasında Hizbullah’a karşı operasyonların genişletilmesi ve Şii grubun lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesinin olduğu ifade ediliyor.

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OPERASYON ÖZGÜRLÜĞÜ

Öte yandan İsrail basını, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin taslağı da paylaştı. Taslakta, “İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan’ı terk edecek” ve “Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait silahlara el koyacak” ifadeleri yer alıyor. Ayrıca taslakta, 60 günün sonunda İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması için ABD aracılığıyla dolaylı müzakereler yürüteceği de belirtiliyor.