×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'nin askeri uçağı Moskova'da: Kremlin'den dikkat çeken açıklama

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Rusya#Askeri Uçak
ABDnin askeri uçağı Moskovada: Kremlinden dikkat çeken açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 16:07

ABD'ye ait bir askeri nakliye uçağı, Letonya'dan havalanmasının ardından Rusya'ya indi.Kremlin'den yapılan açıklamada, uçakla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları belirtildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD'ye ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, Letonya'nın başkenti Riga'dan Moskova'ya uçtu. Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre uçak, Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na inerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uçuş hakkında bilgisinin olmadığını söyledi.

ABD ASKERİ UÇAĞI RİGA'DAN MOSKOVA'YA UÇTU

Flightradar24 verilerine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17A Globemaster III, Riga'dan havalandıktan yaklaşık iki saat sonra Moskova'ya ulaştı.

ABDnin askeri uçağı Moskovada: Kremlinden dikkat çeken açıklama

Uçak, yerel saatle sabah 10.00'dan kısa süre önce Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na yaklaştı. Uçağın, 23 Ağustos'ta Washington DC yakınlarındaki Maryland'de bulunan Joint Base Andrews üssünden hareket ederek Riga'ya geldiği belirtildi.

Haberin Devamı

C-17A Globemaster III, asker ve askeri teçhizat taşımak amacıyla kullanılan ağır nakliye uçakları arasında yer alıyor.

UÇAĞIN MOSKOVA'YA NEDEN GİTTİĞİ BİLİNMİYOR

Uçağın Moskova'ya gerçekleştirdiği uçuşun amacı ve içerisinde kimlerin bulunduğu konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

ABDnin askeri uçağı Moskovada: Kremlinden dikkat çeken açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a uçuşla ilgili soru yöneltildi. Peskov, uçak hakkında bilgisi olmadığını belirtti.

ABD'li askeri yetkililer, Beyaz Saray, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği ve Washington'daki Rusya Büyükelçiliği ise uçağın göreviyle ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

ABDnin askeri uçağı Moskovada: Kremlinden dikkat çeken açıklama

MOSKOVA'YA SON DOĞRUDAN UÇUŞ OCAK AYINDA GERÇEKLEŞMİŞTİ

ABD tescilli bir uçağın Avrupa'dan Rusya'ya gerçekleştirdiği son doğrudan uçuşun bu yılın ocak ayında yapıldığı belirtildi.

Söz konusu uçuşta ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler yapmak üzere Rusya'ya gitmişti.

Gözden KaçmasınTrump düğmeye bastı 5 kilit isim hedefte: Ödül miktarı açıklandıTrump düğmeye bastı! 5 kilit isim hedefte: Ödül miktarı açıklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Rusya#Askeri Uçak

BAKMADAN GEÇME!