ABD'nin askeri uçağı Moskova'da: Kremlin'den dikkat çeken açıklama

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ABD'ye ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, Letonya'nın başkenti Riga'dan Moskova'ya uçtu. Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre uçak, Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na inerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uçuş hakkında bilgisinin olmadığını söyledi.

ABD ASKERİ UÇAĞI RİGA'DAN MOSKOVA'YA UÇTU

Flightradar24 verilerine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17A Globemaster III, Riga'dan havalandıktan yaklaşık iki saat sonra Moskova'ya ulaştı.

Uçak, yerel saatle sabah 10.00'dan kısa süre önce Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na yaklaştı. Uçağın, 23 Ağustos'ta Washington DC yakınlarındaki Maryland'de bulunan Joint Base Andrews üssünden hareket ederek Riga'ya geldiği belirtildi.

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C-17A Globemaster III, asker ve askeri teçhizat taşımak amacıyla kullanılan ağır nakliye uçakları arasında yer alıyor.

UÇAĞIN MOSKOVA'YA NEDEN GİTTİĞİ BİLİNMİYOR

Uçağın Moskova'ya gerçekleştirdiği uçuşun amacı ve içerisinde kimlerin bulunduğu konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a uçuşla ilgili soru yöneltildi. Peskov, uçak hakkında bilgisi olmadığını belirtti.

ABD'li askeri yetkililer, Beyaz Saray, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği ve Washington'daki Rusya Büyükelçiliği ise uçağın göreviyle ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

MOSKOVA'YA SON DOĞRUDAN UÇUŞ OCAK AYINDA GERÇEKLEŞMİŞTİ

ABD tescilli bir uçağın Avrupa'dan Rusya'ya gerçekleştirdiği son doğrudan uçuşun bu yılın ocak ayında yapıldığı belirtildi.

Söz konusu uçuşta ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler yapmak üzere Rusya'ya gitmişti.