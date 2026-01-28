×
HABERLERDünya Haberleri

ABD’nin ardından Rusya da SDG’yi terk ediyor

Güncelleme Tarihi:

#SDG#Suriye#Ahmed Şara
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 07:00

SURİYE’de Şam yönetiminin aldığı uluslararası destekle birlikte stratejik önemini yitiren SDG’ye ABD’nin ardından Rusya da sırtını dönüyor.

2015’te Suriye iç savaşıyla birlikte jeopolitik bir aktöre dönüşen SDG, Ahmed Şara liderliğinde kurulan geçici yönetimin yeni denge arayışıyla sahadan tasfiye edilmeye başladı. Ocak ayı itibarıyla Washington ve Moskova’dan peş peşe gelen askeri hamleler, bu yön değişiminin ilk somut işaretleri oldu.

İlk adımı ABD attı. Haseke’nin Suriye ordusu tarafından SDG’den geri alınmasıyla eş zamanlı olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye sınırına yakın Şeddadi askeri üssünü boşaltmaya başladı. Üste tutulan yaklaşık 200 DEAŞ mensubu Irak’taki ABD üslerine sevk edilirken, Amerikan askerleri ağır silahlarıyla birlikte kademeli çekilmeye geçti. Amerikan basını ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmeyi değerlendirdiğini yazdı.

KAMIŞLI ÜSSÜNÜ BOŞALTIYORLAR

Benzer bir adım Rusya’dan geldi. 2019’dan bu yana SDG’nin kontrol bölgesinde faaliyet gösteren Kamışlı’daki Rus hava üssünün tahliyesi 26 Ocak’ta başladı. Resmi açıklama yapılmazken, görgü tanıkları Rus İL-76 kargo uçaklarının tank, zırhlı araç ve helikopterleri Hmeymim üssüne taşıdığını aktardı. Askeri geri çekilmenin, Şara’nın 28 Ocak’ta Moskova’da Putin ile yapması planlanan görüşmeyle diplomatik zemine taşınması bekleniyor. Şam yönetimi, Esad döneminde imzalanan ve Rus askeri üslerini kapsayan tüm anlaşmaların yeniden ele alınmasını istiyor.

Suriye Cumhurbaşkan Şara ve Rusya lideri Putin en son 15 Ekim’de Moskova’da görüşmüştü.

