ABD’nin Ankara elçiliği adayı Senato Komitesi’nden geçti

Senato Dış İlişkiler Komitesi’nden yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin bazı büyükelçilikler ve temsilciliklere aday gösterdiği isimlerin komite tarafından onaylandığı bildirildi.
Flake, 2019’da eski Başkan Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato’dan emekli olmuştu. Jeff Flake, Senato’dan onay aldığı takdirde görevi, deneyimli diplomat David Satterfield’dan devralacak.
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