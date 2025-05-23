ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan 'Suriye'de' ortak çalışma mesajı

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ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ve Suriye’ye yönelik vizyonuna dair açıklamalarda bulundu. Barrack, Trump’ın müreffeh ve istikrarlı bir Suriye hedefini açık bir şekilde ortaya koyduğunu ve bu vizyonun hayata geçirilmesi için somut adımlar atıldığını belirtti.

Büyükelçi Barrack, 13 Mayıs’ta Trump’ın, yeni Suriye hükümetinin ülkede istikrarı sağlayabilmesi amacıyla ABD’nin uyguladığı yıkıcı yaptırımların kaldırılacağını taahhüt ettiğini hatırlattı. Bu kararın, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, çatışmaların sona ermesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Barrack, “Bakan Rubio artık Başkan’ın bu vizyonunu gerçekleştirme sorumluluğunu taşıyor” dedi.

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Barrack, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi olarak üstlendiği yeni görev kapsamında, Trump’ın politikalarının uygulanmasına destek vereceğini dile getirdi. “Bu görev benim için bir onur” diyen Barrack, yaptırımların kaldırılmasının DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi hedefiyle çelişmediğini, aksine bu hedefin bütünlüğünü koruyacağını vurguladı.

Ayrıca, yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye halkının daha iyi bir gelecek için umut kazanacağını söyleyen Barrack, Türkiye ve Körfez ülkeleri gibi bölgesel ortaklarla birlikte Suriye hükümetinin barış, güvenlik ve refah beklentilerinin yeniden tesis edilmesini amaçladıklarını belirtti.

Büyükelçi Barrack sözlerini, “Başkan’ın ifadesiyle, birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız” diyerek tamamladı.