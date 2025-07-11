ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: SDG, YPG ve PKK'dır

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Barrack, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un "SDG'nin silahsızlandırılmasına ilişkin" sorusuna cevap veren Barrack şunları söyledi.

"YPG, PKK'DAN TÜREMİŞTİR"

Biz kimseye hiçbir şey dikte etmiyoruz. SDG dediğiniz YPG'dir, YPG de PKK'dır. PKK bugün silah bırakmaya başladı. Öcalan da hala arasında. Eskiden orayı cennetten kopma ada sanırdım ama bu adamı burada tecritte tutuyorlar. Bu Türkiye için büyük bir mesele. PKK Türkiye çıkmazı gerçekten karmaşık bir konu. YPG, PKK'dan türemiş ve bizim IŞİD'e karşı birlikte hareket ettiğimiz bir yapıdır.

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"ONLARA BİR DEVLET İÇİNDE BAĞIMSIZ DEVLET KURMA HAKKI BORÇLU DEĞİLİZ"

Dolayısıyla ABD'liler arsında şöyle bir duygu var. 'Onlarla ortaktık biz onlara borçluyuz.' Onlara bir devlet içinde bağımsız devlet kurma hakkı borçlu değiliz. Onlara borçlu olduğum şey şu; makul bir şekilde yeni yönetime geçiş sürecinde bir yol sunma borcumuz var. Bu yeni rejimde tek Suriye ile nasıl bütünleşecekleri konusunda makul olunması gerekiyor. Suriye şunu savunuyor; federal bir sistemle Suriye olamaz. Ayrı ayrı Dürzi güçleri Dürzi gibi giyinip, Alevi Alevi gibi giyinip, Kürt Kürt gibi giyinip Suriye'de ordu olamaz. Tek bir yapı olacak. 7 aydır iktidardalar bu çıkarları birleştirmeye çalışıyorlar. Bu SDG için çok zor bir konu. Bunun da farkındayız.

"MART AYINDAKİ ANLAŞMA İŞE YARAMADI"

Mart ayında bir anlaşma vardı. İlkesel mutabakata vardılar. İşe yaramadı. Neden işe yaramadı? Çünkü herkes ayrıntılar belli olmada acele bir mutabakata vardır. Ayrıntılar önemlidir. Şimdi ayrıntıları netleştirme, herkesi bir araya getirme, çocuk parkındaki çocuğa 'hadi artık' deme vakti. SDG ABD'nin kendisine borçlu olduğunu düşünüyor. ABD ise 'Size makul davranma konusunda borcumuz var ama siz makul olmazsanız başka alternatifler gündeme gelir' diyor.

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"TÜRK İHA'LARI DÜNYANIN EN İYİLERİ"

Diğer sorulara da yanıt veren Barrack, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tüm bu aktörlerle ve ABD'yle çok iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Barrack, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere tüm devlet yetkililerinin çok kilit rol oynadıklarının altını çizdi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları hakkında da konuşan Barrack, "Türkiye çok akıllı topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı. Türkiye'nin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları. TB2'ler Ukrayna savaşında kullanılıyor." değerlendirmesini yaptı.

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TÜRKİYE'YE F-35 SATIŞI: "KAPSAMLI BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLÜYOR"



Büyükelçi Barrack, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve savunma sanayi ilişkilerine yönelik, "F-35 meselesi, 2016'daki darbe girişimi ve ardından S-400 alımıyla başladı. Kongre, 'S-400 aldınız, size F-35 veremeyiz' dedi. Ama Türkiye bu süreçte TB-2 gibi kendi insansız hava araçlarını geliştirdi. Bunlar dünya çapında takdir ediliyor. Şimdi ise F-16'lar, F-16 modernizasyonları ve F-35 için yeniden yapılandırma çalışmaları sürüyor. Bu konuda Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yakın ilişki belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, GAZZE VE UKRAYNA SÜRECİNDE ARABULUCULUKTA KİLİT ÜLKE"



Türkiye'nin bölgesel krizlerde oynadığı yapıcı role dikkat çeken Büyükelçi Barrack, "Türkiye, hem Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında hem de Gazze'deki ateşkes çabalarında önemli bir rol üstlendi. Hamas ile ilişkileri nedeniyle eleştirilse de Türkiye ve Katar olmadan bölgedeki diplomasi yürütülemezdi. Türkiye, Gazze meselesinde en güçlü arabulucularımızdan biri oldu" diye konuşt

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"TÜRKİYE MERKEZDE"



Barrack, konuşmasının sonunda Trump yönetiminin Türkiye ile yeniden tanımlanan ilişkilere büyük önem verdiğini vurguladı. Barrack, "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ve merkezde. Savunma sanayiinde önemli ilerlemeler kaydetti. Şimdi S-400'ler gibi sorunlar çözülürse F-35 süreci de yeniden gündeme gelebilir. Başkan Trump bu konuda esneklik gösterdi. Türkiye'yle ileriye dönük iş birliğimizin artacağına inanıyoruz" diye konuştu.