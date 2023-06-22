ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'dan dikkat çeken açıklamalar

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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, İsveç’in NATO’ya üye olmasının zamanın geldiğinin belirterek, “NATO’nun Vilnius zirvesi öncesi veya orada İsveç’in İttifak’a üye olacağını umuyoruz” dedi. Suriye’nin kuzeyinde bulunma amaçlarının DEAŞ ile mücadele olduğunu vurgulayan Flake, “Buradaki ortaklıklar ve çabaların her zaman için taktiksel, geçici ve olay özelinde. Türkiye zaten DEAŞ karşıtı kampanyanın ortağı. Hep iletişim halindeyiz. SDF (PKK/YPG) ile ortaklığımız konusunda farklılıklarımız var. Bazı farklılıklar olsa da bunları çözmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



ABD Büyükelçilik rezidansında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Flake, şunları söyledi:

3 ALANDA İŞBİLİĞİ VE ORTAKLIK



“Üç gerçek işbirliği ve ortaklık alanımız var. Ticaret ve ticari bağlarımız artıyor. Geçen yıl yüzde 22’lik artışla 33 milyar dolardı ve bu yükseliyor. Bu önemli bir işaret. Burada önemli miktarda doğrudan yabancı yatırım ve çok aktif Amerikan şirketleri var. Ayrıca, çok sayıda Türk şirketleri de ABD’de yatırım yapıyor. Washington’da düzenlen bir konferansta 33 Türk firması katılmıştı, bu bir rekor. Diğer taraftan, geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla Amerikalı Türkiye’yi ziyaret etti. Beklenti bunun 1.8 milyon olması. Buraya daha çok Amerikalının geldiğini görmek bizi sevindiriyor. Üçüncü alan ise güvenlik ilişkileri. Türkiye’nin NATO üyeliğine ve katkılarına önem veriyoruz. Dolayısıyla bunun daha da güçlenmesini bekliyoruz. Açıkçası NATO’nun genişlemesini görmek istiyoruz.



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Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği için mutluyuz. İsveç’in de yakın zamanda İttifak’ın içinde olmasını umut ediyoruz. Muhataplarıma her zaman Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyorum. İsveç’in de gerekli önlemleri alması gerek ve biz aldıklarına inanıyoruz. Hatta PKK konusunda daha güçlü mücadele edebilmek için anayasalarında değişiklik yaptılar. Biz artık İsveç’in NATO üyesi olmasının zamanı geldiğine inanıyoruz. Vilnius zirvesi öncesi veya orada İsveç’in İttifak’a üye olacağını umuyoruz.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ



Ben ABD’nin Türkiye büyükelçisi olarak her zaman üst düzey görüşmelerin olması için çaba sarf ediyorum. Geçen yılki Madrid zirvesi esansında görüşmeleri (Erdoğan-Biden) beni mutlu etti. Ancak şu noktada ilan edeceğimiz herhangi bir şey yok. İkili bir görüşme olup olmayacağını duyurmak için çok erken.

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MİTİNGLERDEKİ KALABALIĞI KISKANDIM: Türkiye’de düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine yüzde 90’a yakın katılım olduğunu hatırlatan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, “Bir Amerikalı olarak bundan etkilendim ve biraz da kıskandık. Bir politikacı olarak ise mitinglerdeki kalabalığı da oldukça kıskandım ve çok etkilendim” ifadelerini kullandı.

F-16 SATIŞINA İSVEÇ ŞARTI



ABD yönetimi İsveç’in NATO üyelik süreci ile F-16 satışının bir bağı olmadığını söylemeye devam ediyor. Ama bir de Kongre var ki, ben iyi biliyorum, çünkü 18 yıl Kongre üyesiydim. Kongre’nin askeri satışlarda güçlü bir rolü var. Kongre NATO’nun genişleme fikrine destek veriyor.

Suriye’DE AMACIMIZ DEAŞ’TAN KURTULMAK



Suriye’nin kuzeyindeki pozisyonumuz; DEAŞ’a karşı yürütülen mücadele. Bu Türkiye’den de geniş destek alan bir kampanaya. DEAŞ’tan tamamen kurtulmak için müttefiklerimizle yaptığımız işbirliğine önem veriyoruz. Buradaki amaç DEAŞ’tan tamamen kurtulmak. Bu hedefe ulaşmak için çok yol kat ettik. Ama hala çok yolumuz var. Buradaki (Suriye’nin kuzeyi) ortaklıklar ve çabaların taktiksel, geçici ve olay özelinde değerlendirildiğini her zaman söyledim. Bizim orada önemsediğimiz hedef DEAŞ’tan kurtulmak. Bu yüzden oradayız. Türkiye zaten DEAŞ karşıtı kampanyanın ortağı. Hep iletişim halindeyiz. SDF (PKK/YPG) ile ortaklığımız konusunda farklılıklarımız var. Bazı farklılıklar olsa da bunları çözmeye çalışıyoruz.



Esad rejimini tanımak için bazı adımlar olduğunu görüyoruz. Biz buna hala karşıyız. Arap Ligi ve bu yönde bir tanıma yapanlara şunu sormak isteriz; ‘bundan ne çıkarları olacak?’ BM kararları konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Bu bizim açımızdan endişe verici bir durum.Pek çok ülkenin Esad rejimi tanıması ile birlikte bazı şeylerin Suriye’de değiştiğini görüyoruz. Ve eğer DEAŞ’tan kurtulmak için farklı yöntemler varsa bunları dikkate alırız.