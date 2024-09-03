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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake Türkiye'ye veda etti

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#Jeff Flake#Abd#Türkiye
ABDnin Ankara Büyükelçisi Flake Türkiyeye veda etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 10:55

Türkiye'deki görev süresi sona eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, bir video mesaj paylaşarak Türkiye'ye veda etti. Flake açıklamasında, Türk makamlarıyla yaptıkları ortak projeler hakkında bilgi verdi.

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Büyükelçi Flake, elçiliğin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 3 yıllık görev süresi boyunca Türk halkı ve Amerikan halkı arasındaki derin anlayış işbirliğini geliştirdiklerini söyledi.

Türk makamlarıyla yaptıkları ortak projeleri ve eğitim konusundaki faaliyetleri anlatan Flake, Türkiye'nin sporseverler için harika bir ülke olduğunu ve muhteşem sporcularla tanıştığını kaydetti.

İki ülke arasındaki güven ve karşılıklı saygıyı artırarak ikili ortaklığın güçlendirildiğini aktaran Flake, "F-16'ların satışı, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılımı gibi konularda kritik bir ilerleme sağlayarak meselelerin üstesinden geldik." dedi.

Flake, Türkiye ile ABD'nin Ukrayna'ya verdiği "ortak desteğe" dikkati çekerek, "Küresel gıda güvenliğini güvence altına alan Karadeniz Tahıl Girişimi'nde üstlendiği rolden dolayı Türkiye'ye minnettarız." ifadesini kullandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen esir takası konusuna da değinen Flake, iki ülkenin birlikte NATO'yı güçlendirdiğini söyledi.

Flake, NATO'nun 2026'daki zirvesinin Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı.

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#Jeff Flake#Abd#Türkiye

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