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ABD'nin Alaska eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü

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#ABD#Alaska#F-35 Savaş Uçağı
ABDnin Alaska eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 05:19

ABD'nin Alaska eyaletinde, bir F-35 savaş uçağının düştüğü ve pilotun güvende olduğu bildirildi.

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Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir yetkili, yaptığı açıklamada, olayın askeri üssün pistinde meydana geldiğini aktardı.

Yetkili, düşen F-35 savaş uçağının önemli derecede hasar aldığını ve olayın soruşturulduğunu aktardı.

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, olayın ardından pilotun güvende olduğu ve kendisinin tetkik amacıyla ordu hastanesine nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görülüyor.

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#ABD#Alaska#F-35 Savaş Uçağı

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