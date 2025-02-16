ABD’nin 2 numarası Avrupa’yı karıştırdı: Scholz’u es geçti faşistle görüştü

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Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 61’inci Münih Güvenlik Konferansı’na katılan ve önceki gün yaptığı konuşmasında Avrupa’ya ‘demokrasi dersi’ veren ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ana muhalefet CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz ve sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) Eş Başkanı Alice Weidel ile görüşürken, Şansölye Olaf Scholz ile buluşmadı. Her ne kadar ikisine uygun bir zaman bulunamadığı için görüşmenin gerçekleşmediği açıklansa da, yakın çevresine “Nasıl olsa Şansölye Scholz kısa bir süre sonra gidecek” diyerek JD Vance’in görüşmek istemediği öne sürüldü.

YAYLIM ATEŞİNE TUTTU

Aşırı sağcı AfD’li ve solcu BSW hareketinden (Sahra Wagenknecht) politikacıları davet etmedikleri için Münih Konferansı organizatörlerini yaptığı konuşmada eleştiren Vance, daha sonra Alice Weidel ile kaldığı otelde bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Ukrayna’da süregelmekte olan savaşın yanı sıra Almanya’daki diğer partilerin AfD ile işbirliği yapmak istememeleri ve partiye karşı “güvenlik-yangın duvarı” yaklaşımının gündeme geldiği belirtildi. Alice Weidel, görüşmenin dostane bir atmosfer içinde geçtiğini söyledi.

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Şansölye Scholz’la görüşmeyen Vance, Münih’te Almanya’nın başbakanlığını üstlenmeye hazırlanan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’le de bir araya geldi. Görüşmeye “kardeş parti” CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt ile CDU Genel Başkan Yardımcıları Johann Wadepuhl ve Jens Spahn da katıldı.

SCHOLZ: İŞİMİZE KARIŞMAYIN

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Münih Güvenlik Konferansının ikinci gününde yaptığı açılış konuşmasında, Vance’in bir gün önceki konuşmasında Avrupa’nın demokrasi ve düşünceyi ifade özgürlüğünde kayıp yaşandığı ve baskıların arttığı yönündeki suçlamalarını geri çevirdi. Aynı zamanda Vance’in diğer partilerin AfD ile işbirliği yapmamak için karar aldıklarına dikkat çekerek “Demokrasilerde güvenlik-yangın duvarına yer yok” demesine de tepki gösterdi. Şansölye Scholz, Almanya’nın kendi tarihinden ders aldığını vurgularken, “Bir daha asla faşizm, bir daha asla ırkçılık” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da X platformundan Vance’e tepki göstererek “İfade özgürlüğü Avrupa’nın garantisidir. Kimse bizim modelimizi sahiplenmek zorunda değil, ancak kimse de bize kendi modellerini empoze edemez” dedi.

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SCHOLZ’UN UMUDU KARARSIZ OYLAR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 23 Şubat seçimleriyle ilgili anketler hiç şans tanımasa da koltuğunu koruyacağı konusunda ısrarlı. Ana muhalefet CDU/CSU’nun yüzde 30, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 20 ve SPD’nin yüzde 16 oy alması beklenirken, Şansölye Scholz, seçimlere günler kala hâlâ seçmenlerin yüzde 40’a yakınının kime oy verecekleri konusunda kararsız olduğuna dikkat çekerken, onları mobilize ederek, seçimleri kazanacağından emin olduğunu dile getirdi. Allensbach Kamuoyu Yoklama Enstitüsü tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında da seçmenlerin yüzde 38’inin hâlâ kararsız olduğu belirlenirken, “Seçim sonuçlarını kararsızlar etkileyebilir” denildi.

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