ABD’nin 115 ülkede büyükelçisi yok

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde yaklaşık 1.5 yıl geride kalırken Washington yönetimi, dünyada peş peşe yaşanan krizlere rağmen kadrolarındaki boşluğu giderememiş durumda.

ABD merkezli Wall Street Journal’a göre ABD’nin dünya genelindeki 195 büyükelçiliğinin 115’inde hâlâ bir Amerikan büyükelçisi bulunmuyor. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Kuveyt, Rusya ve Ukrayna gibi Washington’ın kritik diplomatik başlıklarda doğrudan muhatap olduğu ülkelerde büyükelçi bulunmamasının, ABD açısından ‘önemli bir diplomatik handikap yarattığı’ belirtiliyor. Öte yandan ABD’nin özellikle Çin ile rekabet halinde olduğu Afrika’da bulunan 51 ABD büyükelçiliğinden 37’sinde de büyükelçi bulunmuyor. Haberde, Trump’ın büyükelçi seçiminde yavaş davrandığı ve Senato onay sürecinin de beklenenden uzun sürdüğü belirtiliyor. ABD’de büyükelçiler, başkan tarafından aday gösteriliyor ve Senato tarafından onaylanıyor. Maslahatgüzarlar ise bir büyükelçi atanıncaya kadar geçici olarak boş büyükelçilik görevlerini üstleniyor.

