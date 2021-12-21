ABD'nin Rusya için 4 hafta süresi var! Biden talimatı verdi...

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Ulusal güvenlik yetkilileri Joe Biden'ı Barack Obama'nın hatalarından ders almaya çağırırken Beyaz Saray, Rusya'nın olası bir Ukrayna işgalini savuşturmak için yalnızca dört haftalık bir süresi olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde, Moskova ültimatom niteliğindeki isteklerini tek tek sıralamış ve ABD'nin güvenlik taleplerine kısa sürede yanıt vermemesi halinde "askeri yanıt" planladıklarını açıklamamıştı.

BIDEN TALİMATI VERDİ

ABD, 2014 yılında Putin'in Kırım'a girmesini engellemediği için bir çok kesim tarafından eleştirilmişti. ABD'li yetkililer, Biden'ın benzer bir hata yapmak istemediğini belirtiyor. Üst düzey yetkililere göre, Biden ulusal güvenlik ekibine Rusya işgaline karşı ayrıntılı bir plan hazırlanması emrini verdi.

SADECE 4 HAFTA SÜREMİZ VAR

ABD'li bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada “Yaptığımız şey çok hesaplı. Ama bundan sonra sadece dört haftalık bir süremiz var." dedi.

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YAPTIRIM HAZIRLIĞI: İŞTE MASADAKİ SEÇENEKLER...

Şimdiye kadar diplomatik kanalları zorlayan ABD, Putin'den gelen sert açıklamalar sonrası Moskova'nın işgale devam etmeye karar vermesi halinde Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımları hazırlıyor. Söz konusu yaptırımlar, Rus devlet bankalarının ABD'de döviz hesabı tutmasını yasaklamak ve Rusya'yı bankacılık transfer sistemi SWIFT'den men etmek seçeneklerini içerebilir.

AB'DEKİ BİR KESİM BİDEN'DAN RAHATSIZ

ABD yaptığı hamlelere rağmen, Avrupa Birliği üyelerinin tamamını memnun edemedi. Biden, bazı ülkeler tarafından 'ABD birliklerini Ukrayna'ya göndermenin masada bir seçenek olmadığını' beyan ettiği için eleştiriliyor.

RUSYA'DAN YİNE SERT AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'ni Rusya'yı durdurmak için 4 haftalık bir süresi olduğu iddiaları için , "Muhtemelen yapacak başka bir şeyleri kalmadığı için savunmaya ihtiyacı olmadığı halde Ukrayna'yı savunuyorlar" dedi.

ABD'nin taleplerine hala cevap vermediğini belirten Ryabkov,"Süreci yavaş ilerletmek istiyorlar ama bizim acelemiz var, çünkü durum çok zor, akut ve daha karmaşık hale gelme eğiliminde" dedi.