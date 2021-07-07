ABD’liler ışıkları söndürüp gitti

AMERİKAN askerleri, Afganistan savaşında neredeyse 20 yıldır kale olarak kullandıkları Bagram Üssü’nü geçen cuma sessiz sedasız terk etmişti. Ülkeden çekilmenin tamamlanacağı 11 Eylül öncesine rastlayan bu hamlenin Afgan yetkililer için tam anlamıyla sürpriz olduğu anlaşılıyor.

2 SAAT SONRA ÖĞRENDİLER

Üssün yeni Afgan komutanı Mir Asadullah Kohistani, Amerikalıların yıllardır bulundukları üsten gece saatlerinde ışıkları kapatıp kendilerine veda etmeden sessizce ayrıldıklarını, kendisinin olanları 2 saat sonra öğrendiğini söyledi. Komutan Kohistani, önceki gün Associated Press haber ajansına verdiği mülakatta, “Amerikalılar’ın üssü terkettiğine dair bazı dedikodular duyduk. Sabah saat 7.00 gibi bu söylentinin doğru olduğunu anladık” dedi. Amerikan CNN’e konuşan bazı Afgan askerleri de durumdan ABD’lilerin ayrılmasından sonra haberdar olduklarını belirterek, “eski bir dostun veda etmeden gitmesi gibi hissettiklerini” anlattı.

3 BİN AFGAN ÜSSE KONUŞLANIYOR

Afgan yetkililere göre, çekilmenin ardından bir grup yağmacı askeri baraka ve depolara girdi. Yağmacı grup, daha sonra Afgan askerleri tarafından bölgeden çıkarıldı. Şimdi yaklaşık 3000 Afgan güvenlik gücü Bagram’a yerleşirken, önceki gün Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi’nden bir heyet üssü ziyaret ederek çalışmalarda bulundu. Mir Asadullah Kohistani, son dönemde Taliban karşısında kötü bir sınav vermelerine karşın Afgan güvenlik birimlerinin üssü koruyabileceğinden emin. Bagram’da, çoğu Taliban militanı olan 5000 bin kişinin kaldığı bir hapishane de bulunuyor.

YARISI YENMİŞ BİSKÜVİ PAKETLERİ

Üssü basına açan Kohistani, en az 3.5 milyon adetlik envanterin Amerikalılar tarafından geride bırakıldığını söyledi. Bunlar arasında, zırhlı personel taşıyıcı, 4x4 arazi araçları ve kamyonetlerin de olduğu 700 araçlık filo ve çeşitli hafif silahlar ile cephaneleri de var. Ayrıca yarısı yenmiş bisküvi paketleri, on binlerce şişe su, enerji içecekleri, hazır yemek paketleri terk edilen eşyalar arasında.

TALİBAN İLERLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Mayıs ayından beri Taliban, güneydeki Kandahar ve Helmand illerinin yanı sıra kuzeydeki yaklaşık 150 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi. Birleşmiş Milletler geçen hafta Kunduz, Takhar, Badakhshan ve Baghlan kentlerinde 57 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi. Afgan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fawad Aman dün, Taliban’ın şiddetli saldırılarına karşı koymak için yüzlerce komando görevlendirdiklerini, “Kayıp toprakları düşmandan geri almak için büyük bir saldırı başlatmayı planladıklarını” söyledi

AKAR, ABD’Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK

AFGANİSTAN’da Taliban’ın ilerleyişi dikkat çekerkenTürkiye, bu ülkenin dış dünyayla irtibatının kopmaması için Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasını üstlenebilmek için temaslarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD’li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi yapacak. Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Akar, TSK’nın halihazırda Kabil Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığı görevini sürdürdüğünü hatırlatarak şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi’nde ifade ettiler, bazı şartlar, konular var... Bir taraftan BM, NATO nezdinde bazı siyasi kararlar alınması, Afganistan hükümeti ile bir anlaşmaya varılması, diğer taraftan siyasi, mali ve lojistik destek konularında çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Havalimanı çalışmadığı takdirde büyükelçilikler çekilecek, böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek...” (Uğur ERGAN / ANKARA)

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