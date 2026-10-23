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ABD'li yetkililerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için plan hazırladığı iddiası

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#ABD#Rusya#Ukrayna
ABDli yetkililerin Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesi için plan hazırladığı iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 20:06

The Economist, ABD'li yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması, Moskova'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi ve Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi gibi maddeleri içeren plan hazırladığını öne sürdü.​​​​​​​

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The Economist, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD'nin arabuluculuk çabalarına ilişkin bir haber yayımladı.

The Economist'e konuşan Ukraynalı yetkililer, son önerilerin bütün ayrıntılarını bilmediklerini ancak teklif edilen anlaşmanın genel çerçevesinin "tanıdık" olduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasında bölgesel ateşkesRusya ve Ukrayna arasında bölgesel ateşkes
ABD, Rusya ve Ukrayna arasında bölgesel ateşkesin sağlandığını duyurdu. Açıklamada, ateşkesin Oleşki şehriyle sınırlı olduğu ve 29 Ekim'de yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Plan kapsamında Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması, Rusya ile ABD arasında ticari anlaşmalar yapılması, Moskova'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesinin öngörüldüğü iddia edildi.

Ukrayna'ya ise NATO üyeliğinden vazgeçmesi karşılığında yatırım paketi ve Avrupa Birliği'ne üyelik teklif edildiği öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rus doğal gazının Avrupa'ya satışının yeniden başlatılması ve Kuzey Akım boru hattının tekrar faaliyete geçirilmesinin de önerildiği ileri sürüldü.

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Haberde görüşüne yer verilen ABD'li bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'yı "teslim olmaya zorlamaya çalışmadığını" savundu.

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 21 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çözüm arayışlarını görüşmek üzere Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araya gelmişti.

 

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#ABD#Rusya#Ukrayna

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