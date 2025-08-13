ABD'li yetkiliden Trump iddiası: Putin'e hala kızgın

Haberin Devamı

Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin sonuçsuz kalması halinde Trump'ın "Rus ekonomisini çökerteceği" iddia edildi

Haberde, Trump ile Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşme öncesi Washington'daki atmosfer ele alındı.

İsmi açıklanmayan bir yetkili, Trump'ın Putin'e "hala kızgın olduğunu" belirterek "Aylardır genel görünüm, Rus ekonomisini kolayca çökertebileceğimiz yönünde. (Trump) Taraf tutmak zorunda kalırsa Rus ekonomisini çökertmeye başlayacak." dedi.

Yetkili, Trump'ın anlaşmaya varılması konusunda gayret göstereceğini ancak diplomatik çabalar sonuç vermese Ukrayna'ya gönderilmek üzere NATO ülkelerine silah satmayı sürdüreceğini ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 15 Ağustos'ta Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum ama kötü de geçebilir." demişti.

Putin'le görüşmenin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını söyleyen Trump, görüşmede Rus liderden "savaşı bitirmesini" isteyeceğini belirtmişti.