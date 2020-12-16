ABD’li yetkili: Kararı almak kolay olmadı

Uluslararası Güvenlikten Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Ford, Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamanın kolay ve hızlıca alınmış bir karar olmadığını söyledi. Ford, “Çok dikkatli bir şekilde takip ettik, Ankara’ya daha iyi bir yol bulması için her fırsatı sağladık, ama o yapmadı” diye konuştu. Ford, “Askeri bir müttefikin ana silah tedarikçisi kurumuna ABD savunma sanayine ulaşım engeli konmasının önemini kesinlikle hafife almazdım. Bunun çok kayda değer bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu’ndan Bakan Yardımcısı Vekili Matthew Palmer da, Türkiye’nin Afganistan’da üstlendiği role ve NATO’nun Kosova gücüne yaptığı askeri katkılarına atıfta bulunarak, “Bir NATO müttefikine yaptırım uygulamak hafife aldığımız bir şey değil. Türkiye’nin NATO’ya katkılarına verdiğimiz değeri sürdürüyoruz” diye konuştu.