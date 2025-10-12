ABD’li Witkoff ile CENTCOM komutanı Gazze’de

Haberin Devamı

Fox News Ulusal Güvenlik Muhabiri Jennifer Griffin’in o anlara dair görselleri paylaşırken ikilinin daha sonra İsrail’e döndüğünü bildirdi. Öte yandan ABD’nin Gazze’deki ateşkes geçiş sürecini denetlemek ve anlaşmanın birinci fazının şartlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla İsrail’e göndereceğini açıkladığı 200 askerin bölgeye ulaştığı aktarıldı. ABC News’in haberine göre ABD personeli, ortak bir kontrol merkezi kurulmasına yardımcı olmak, ardından Gazze’ye gidecek diğer güvenlik güçlerinin entegrasyonu için İsrail ordusu ile irtibatı sağlamakla görevlendirilecek. Mısır, Katar ve Türkiye askeri yetkilileri de Mısır’da konuşlanacak kontrol merkezinde yer alacak. Yetkililer, Gazze’ye hiçbir ABD askerinin girmesinin planlanmadığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

WItkoff, günün ilerleyen saatlerinde Gazze’deki İsrailli esirlerin yakınlarına başkent Tel Aviv’de bir konuşma yaptı. Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump’da Witkoff’a eşlik etti. Ateşkesi kutlamak için bir araya gelen binlerce kişiye hitap eden Witkoff, uzun süren alkışlamalar nedeniyle konuşmasına başlayamadı. ABD ile birlikte, anlaşmaya ulaşılmasında arabuluculuk yapan ülkelerin çabalarına işaret eden Witkoff, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’dan Başbakan Şeyh Muhammed, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye teşekkür ederiz” dedi.

NETANYAHU ÖVGÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ateşkes sürecine katkıda bulunduğunu belirten Witkoff’un Netanyahu övgüsü esir aileleri tarafından tepki çekti. Kalabalık, Netanyahu adını her duyduğunda sloganlar attı.

MERVAN BARGUTİ VE AHMED SAADAT SERBEST BIRAKILACAK MI

ATEŞKES ve rehine takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin listesi Hamas tarafından İsrailli yetkililere sunulsa da konuyla ilgili spekülasyonlar sürüyor. Hamas, İsrail’de beş kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış El Fetih lideri Mervan Barguti ve Filistin Halkının Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Saadat’ın serbest bırakılmasını talep ederken İsrail’in söz konusu isimlerin özgürlüğüne kavuşmasına direndiği aktarıldı. İsrail’in Doktor Hüsam Ebu Safiyye ve Doktor Mervan el-Hams’ı da serbest bırakmayı reddettiği öne sürüldü. Safiyye, Kemal Advan Hastanesi’ne yapılan baskınla gözaltına alınmıştı, İsrail doktoru Hamas üyesi olmakla suçluyor. El-Hams ise Hamas tarafından atanan ‘Sahra Hastaneleri Müdürü’ olmakla itham ediliyor.