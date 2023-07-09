ABD'li vekillerden skandal Türkiye mektubu

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Vilnius'taki NATO Zirvesi için geri sayım sürüyor.

2023'ün en önemli toplantısı olarak anılan zirve için artık saatler kaldı.

Dünya zirveye ve burada Türkiye'nin vereceği kararı beklerken ABD'den skandal bir adım geldi.

Yunan Proto Thema gazetesinde yer alan habere göre, Altı ABD'li milletvekili, Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup gönderdi.

Söz konusu habere göre, ABD'li milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı'nı Ege'de Yunan egemenliğinin ihlal edilmemesini sağlamak için bir gözetim mekanizması oluşturmaya çağırdı.

'ABD'li Milletvekilleri: Türkiye'nin Yunanistan'a karşı F-16'ları kullanmamasını sağlayın' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

'Mektupta, denetim mekanizmasının Türkiye'nin tavrına göre jetlerin transferini dondurabileceğine, erteleyebileceğine ve hatta iptal edebileceğine işaret ediyor . Ayrıca Ankara'nın bu şekilde ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını ve NATO ittifakının birliğini baltalayacak adımlar atmayacağına da işaret ediyorlar.'

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Skandal mektup Chris Papas, Gus Bilirakis, Frank Palone, John Sarbanis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis'in imzaları bulunuyor.

ABD'li milletvekilleri, F-16 sözleşmesinin onaylanması halinde ABD hükümetinin Türkiye'ye göndereceği Teklif ve Kabul Mektubu'na (LOA) belirli koşulların dahil edilebileceğini savunuyor.

Vekiller mektubun girişinde ise şu ifadelere yer veriyor;

'İsveç'in NATO'ya katılımıyla bağlantılı olarak F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışı konusunda ABD ile Türkiye arasında bildirilen tartışmalar hakkında yazıyoruz. Türkiye'ye F-16'ların ve modernizasyon kitlerinin satılmasına yönelik bir anlaşma düşünülüyorsa, herhangi bir nihai anlaşmanın Türkiye'nin ABD ulusal güvenliğini tehdit eden veya baltalayan eylemlerde bulunması durumunda bu tür silahların transferini durduracak, geciktirecek veya geri çekecek mekanizmalar içermesini şiddetle tavsiye ediyoruz.'