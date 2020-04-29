ABD'li vekilden Çin yönetimi ve DSÖ Başkanına "soruşturma" çağrısı

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçi vekillerin başkanlığını yapan McCaul, diğer vekillere yönelik çağrısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Kovid-19 sebebiyle kapalı olan komitenin ilk fırsatta bir araya gelerek Çin yönetimi ve DSÖ'ye inceleme başlatması gerektiğini vurgulayan McCaul, "Komite başkanından (Eliot Engel) Kovid-19'un çıkışı ve yayılımı konusunda çift taraflı bir soruşturma yürütmesi talebinde bulunuyorum." ifadesini kullandı.

McCaul, Dış İlişkiler Komitesinin yerine getirmekle yükümlü olduğu ciddi sorumlulukları bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dış İlişkiler Komitesinin, özellikle salgının ilk günlerinde Çin Komünist Partisinin ve DSÖ Başkanı Tedros'un (Adhanom Ghebreyesus) eylemlerini araştırması gerekir. Çoğu vekilin Cumhuriyetçi meslektaşlarıma katılarak bu soruşturmayı adil ve tarafsız bir şekilde yürüteceğini umut ediyorum. Tarihteki hatalardan ders almazsak, onları tekrar yaşamaya mahkum oluruz.”