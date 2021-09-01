ABD'li vali 70 yıl önce idam edilen 7 siyahiyi affetti

ABD'nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, 1951'de beyaz bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle idam edilen 7 siyahi erkeği affettiğini açıkladı.

Northam, yaptığı yazılı açıklamada, tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından beyaz bir kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan ve 1951'de infazları gerçekleştirilen 7 siyahi hakkında yeni bir adım attığını duyurdu.

Söz konusu 7 kişinin elektrikli sandalyede idam edildiğini anımsatan Northam, bu kişilere af çıkardığını belirtti.

Northam, eyalet kayıtlarında 1908-1951 yılları arasında 45 siyahinin "tecavüz" suçlamasıyla idam edildiğinin görüldüğünü, 70 yıl sonra alınan bu kararın ülkedeki ırksal eşitsizlik konusunda farkındalık oluşturmasını umduğu kaydetti.

Siyahilerin haklarını savunan gruplar, 2020 Aralık'ta Northam'a gönderdikleri dilekçede söz konusu 7 kişinin dava sürecinin şaibeli olduğunu ve bu kişilerin sadece ten renklerinden dolayı idam edildiğini savunmuştu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor