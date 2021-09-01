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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

ABD'li vali 70 yıl önce idam edilen 7 siyahiyi affetti

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ABD'li vali 70 yıl önce idam edilen 7 siyahiyi affetti

ABD'de siyahilere karşı uygulanan ırkçılık ve ayrımcılığın sembolü olmuş 1951'deki davayla ilgili flaş bir karar alındı. Virginia valisi 70 yıl önce haksızca yargılanan ve idam edilen 7 siyahi için af çıkardı.

ABD'nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, 1951'de beyaz bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle idam edilen 7 siyahi erkeği affettiğini açıkladı.

Northam, yaptığı yazılı açıklamada, tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından beyaz bir kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan ve 1951'de infazları gerçekleştirilen 7 siyahi hakkında yeni bir adım attığını duyurdu.

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ABDli vali 70 yıl önce idam edilen 7 siyahiyi affetti

Söz konusu 7 kişinin elektrikli sandalyede idam edildiğini anımsatan Northam, bu kişilere af çıkardığını belirtti.

Northam, eyalet kayıtlarında 1908-1951 yılları arasında 45 siyahinin "tecavüz" suçlamasıyla idam edildiğinin görüldüğünü, 70 yıl sonra alınan bu kararın ülkedeki ırksal eşitsizlik konusunda farkındalık oluşturmasını umduğu kaydetti.

ABDli vali 70 yıl önce idam edilen 7 siyahiyi affetti

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ABDli vali 70 yıl önce idam edilen 7 siyahiyi affetti

Siyahilerin haklarını savunan gruplar, 2020 Aralık'ta Northam'a gönderdikleri dilekçede söz konusu 7 kişinin dava sürecinin şaibeli olduğunu ve bu kişilerin sadece ten renklerinden dolayı idam edildiğini savunmuştu.

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