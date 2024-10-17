ABD'li uzmanlardan deprem iddiası: 'Malatya'daki depreme sismik boşluk neden oldu'

Haberin Devamı

2020'deki Elazığ depremi ile 6 Şubat 2023 depremlerinin meydana geldiği ve sonrasında kırılmaların yaşandığı bölgenin ortasında farazi bir "sismik boşluk" olduğuna işaret eden uzmanlar, Malatya'daki depremin bu boşlukta meydana geldiğini iddia etti.

ABD'li uzmanlar, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin "İlk tercihimiz bu depremi muhtemelen tetiklenmiş bir olay olarak değerlendirmektir; kısmen artçı deprem, kısmen de kendi başına bir deprem." ifadelerini kullandı.

ABD'deki Cornell Üniversitesi Dünya ve Atmosferik Bilimler Fakültesinde misafir yardımcı doçent olarak görev yapan Dr. Judith Hubbard ve Dr. Kyle Bradley, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremi analiz ettikleri bir makale yayımladı.

Haberin Devamı

Makalede, 2020'deki Elazığ depremi ile 6 Şubat 2023 depremlerinin olduğu ve sonrasında kırılmaların yaşandığı bölgenin ortasında farazi bir "sismik boşluk" olduğuna işaret edilerek, Malatya'daki depremin bu boşlukta meydana geldiği iddia edildi.

Uzmanlar, makalede, Malatya'daki depremin, 6 Şubat depremlerinin artçılarının yaşandığı alanın en uç noktasında kaldığına fakat haritalanan yüzey kırılmasının biraz daha kuzeydoğusunda yer aldığına dikkati çekti.

Makalede, Malatya depreminin, Elazığ depreminin güneybatısındaki kırılmaya oldukça yakın bir noktada meydana geldiği belirtildi.

Araştırmacılar, Malatya'daki depremin, 2020'deki doğal afetin kayma alanı içinde kalıp kalmadığı konusunda kesin bilgi bulunmadığını vurgulayarak, konunun daha ayrıntılı bir çalışmayla netlik kazanabileceğini kaydetti.

2020 ve 2023'teki iki depremin, fay üzerindeki baskıyı artırarak Malatya'daki depremin meydana gelme olasılığını artırmış olma ihtimalinin altını çizen uzmanlar, araştırmacıların bölgede yaklaşık 5 büyüklüğünde deprem beklediğini ancak 5,9 büyüklüğündeki depremin tahmin edilenden daha büyük olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, "İlk tercihimiz bu depremi muhtemelen tetiklenmiş bir olay olarak değerlendirmektir; kısmen artçı deprem, kısmen de kendi başına bir deprem." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Makale "Earthquake Insights" adlı internet sitesinde yayımlandı.