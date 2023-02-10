Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD’li uzmanlar Hürriyet’e konuştu: ‘Çifte dalga’ binaları yıktı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Kahramanmaraş#Deprem
ABD’li uzmanlar Hürriyet’e konuştu: ‘Çifte dalga’ binaları yıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

ABD’nin Columbia Üniversitesi’nden uzmanlar, Kahramanmaraş’ta meydana gelen çifte depremin sismik dalgalarının iki yönlü hareketiyle binaları ileri geri sallayarak yıktığını söyledi.

Haberin Devamı

Dünyanın en saygın üniversitelerinden ABD’nin Columbia Üniversitesi’deki “Lamont-Doherty Earth Observatory” araştırma laboratuvarının deprem uzmanları Kahramanmaraş depreminin yıkıcı gücünü Hürriyet’e anlattı. Uzmanlar, Pazarcık ve Elbistan depremleri sonucu zemindeki üç metrelik kaymanın yanı sıra sismik dalgaların ileri geri hareketiyle binaların sallandığını ve binanın çökme olasılığını en üst noktaya taşıdığını belirtti.

FAYDAKİ BASKI DEĞİŞTİ

Arka arkaya yaşanan iki deprem hareketinin yakındaki faylar üzerindeki baskıyı değiştirdiğini belirten sismolog Prof. Dr. Michael Steckler, 7.5 büyüklüğündeki Elbistan merkezli ikinci depremin stresin arttığı bölgede meydana geldiğini gözlemlediklerini, ayrıca Doğu Anadolu fayına bitişik bölgelerde deprem olması ihtimalinin yükseldiğine dikkat çekti. Steckler, depremin nasıl meydana geldiğini şöyle anlattı:

Haberin Devamı

300 KM ETKİLENDİ

“Kuzeye doğru kayan Arabistan plakası, Anadolu ile çarpıştı. Bunun sonucunda Türkiye Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayları üzerinden batıya doğru kayıyor. Bu da Türkiye’nin gelen levhanın yolundan çekilmesini sağlıyor. Doğu Anadolu’da, epeydir altılı şiddetinden büyük deprem olmuyordu. İlk deprem Doğu Anadolu fayının bir bölümünü parçalayınca, artçı sarsıntılar yaklaşık 300 kilometrelik bir alanı kapladı. Ardından bu Doğu-Batı fay hattı üzerindeki bir uzantıda 7.5 büyüklüğünde Elbistan’da hasarın ve yıkımın merkez alanı haline gelen ikinci bir deprem oldu.”

ABD’li uzmanlar Hürriyet’e konuştu: ‘Çifte dalga’ binaları yıktı

Prof. Michael Steckler, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Marmara denizi altındaki fay hattını incelemek için TÜBİTAK ve Columbia Üniversitesi tarafından finanse edilen TAMAM projesi kapsamında defalarca Türkiye’ye gelerek araştırmalarda bulunmuştu. (Felix Waldhause-Prof. Michael Steckler)

BÖLGEDE RİSK ARTTI

Hürriyet’e konuşan sismolog Felix Waldhauser yaşanan tektonik hareketler neticesinde Doğu Anadolu fay hattının diğer bölgelerindeki deprem ihtimalinin geçmişe göre arttığı uyarısında bulundu. Doğu Anadolu fayındaki kırılmayı başlatan ilk depremle yatay olarak üç metrelik, ikinci depremle ilse daha da fazla yer değiştirme olduğunun altını çizen Waldhauser, “Sapan fay hattı yaklaşık 2 ila 300 metre kadar uzadı. Bu mesafe normalde 100 yılda ancak alınırdı. 7.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem, birçok artçı fayın Elbistan hattının Doğu Anadolu ana fay hattıyla aynı hizaya gelme eğiliminde olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Haberin Devamı

ABD’li uzmanlar Hürriyet’e konuştu: ‘Çifte dalga’ binaları yıktı

YENİDEN YAPILANMAYA MEKSİKA ÖRNEĞİ

AMERİKAN New York Times gazetesine konuşan Avustralyalı deprem uzmanı Kevin McCue, yıkılan şehirlerin yeniden inşasının 10 yılı bulabileceğini söyledi. McCue, hasarlı binaların tespit ve yıkımının bile uzun bir süre alabileceğini belirtti. Kevin McCue, başarılı bir yeniden inşa örneği olarak ise Meksika’nın başkenti Mexico City’i gösteriyor.

‘YÖNETMELİĞE UYULMUYOR’

1985 yılında 8.1 büyüklüğündeki depremin vurduğu Meksika başkentinde 10 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce bina depremden etkilenmişti. Meksika’nın depremin ardından imar ve yapı yönetmeliklerinde büyük bir devrime giderek bu konuda dünyanın en iyileri arasına girdiğini söyleyen McCue, “Türkiye’nin iyi bir risk haritası ve iyi bir imar yönetmeliği var ancak buna uyulmuyor” diyerek yeniden inşa sürecinde titizlikle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Kahramanmaraş#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 17 bin 674... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 17 bin 674... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yaşanan büyük depremler sonrası faylarda son durum... Artçıların hareketi ne anlama geliyor Riskli fay zonları hangileri

Yaşanan büyük depremler sonrası faylarda son durum... Artçıların hareketi ne anlama geliyor? Riskli fay zonları hangileri?

#Kahramanmaraş Depremi
Enkazdakileri arayıp dalga geçenleri de gördük Deprem olsun diye dua edenleri de... Bu kötülüğün sebebi ne

Enkazdakileri arayıp dalga geçenleri de gördük 'Deprem olsun' diye dua edenleri de... Bu kötülüğün sebebi ne?

#Deprem