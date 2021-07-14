ABD'li TV sunucusu Delta'ya yakalandı! Bu sözlerle uyardı

Hindistan'da çıkan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Delta varyantı için uzmanlar peş peşe uyarılar yapıyor.

Daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan varyant nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları yeniden artış trendine geçmiş durumda.

Bu ülkelerden birisi de aynı zamanda pandemiden en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD.

ABD'li TV sunucusu Catt Sadler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda test sonucunun pozitif çıktığını ve kendisine Delta varyantı bulaştığını açıkladı.

46 yaşındaki kadın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

'Covid'e yakalanmış birine bakıyordum (gerçi o sırada bunun sadece grip olduğunu düşünüyorduk) bu yüzden virüsle yakın temasa geçtim. Çift aşılıyım ve bu süreçte maske taktım.'

Delta varyantının ne kadar 'acımasız ve oldukça bulaşıcı' olduğuna şaşırdığının altını çizen Sadler, aşı olmasına rağmen 'şiddetli' semptomlar yaşadığını sözlerine ekledi.

'İki gündür ateşim var, vark başım sürekli ağrıyor, yataktan çıkmak için bile enerjim yok' diyen Sadler, insanların 'salgının bitmediğini anlamaları' için hikayesini paylaştığını söyledi.

Sadler, 'Eğer aşı olmadıysanız ve maske takmıyorsanız, sizi temin ederim ki böyle hissetmek istemezsiniz' sözleri ile Delta'ya karşı uyardı.

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