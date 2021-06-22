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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.06.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

ABD'li teknik heyet Türkiye'ye gelecek

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ABD'li teknik heyet Türkiye'ye gelecek

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Savunma Bakanlığından teknik heyetin Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler halde kalmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığından teknik heyetin, Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

NATO'nun Kararlı Destek Misyonu görevini bitireceğini açıklamasının ardından Afganistan'daki durum önem kazandı.

Konu geçen hafta Brüksel'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmede de ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığından teknik heyetin, Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler halde kalmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek heyetin konuyu tüm detaylarıyla ele alması öngörülüyor.

Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.

 

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