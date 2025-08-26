ABD'li siyasetçiden skandal paylaşım: Müslümanları hedef alan provokasyon... Kur'an-ı Kerim yaktı!

Haberin Devamı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi adayı Valentina Gomez, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı video ile Müslümanları ve kutsal kitabımız Ku'an-ı Kerim'i hedef aldı.



Gomez sosyal medyada infial yaratan videosunda elindeki silahla Kur’an-ı Kerim’i ateşe vererek tüm Müslümanları hedef alan tehditlerde bulundu.

"İslam’ı bir an önce durdurulması gerektiğini” iddia eden Gomez, “ABD Hristiyan bir ülkedir. Bu yüzden Müslümanlar, 57 Müslüman ülkeden herhangi birine gidebilir” diyerek nefret söylemini sürdürdü.

"Tek bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail'in Tanrısıdır." diyen ABD'li siyasetçi, Teksas’ta İslam’a son vereceğini iddia etti ve yanmış Kur’an-ı Kerim’in yanında poz verdi

"KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI"

Video sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Siyasiler, dini gruplar ve sosyal medya kullanıcıları seçim öncesinde gelen 'nefret eylemini' sert sözlerle eleştirdi.

Kullanıcılar, Gomez’in açıklamalarını açık bir İslamofobi ve nefret suçu olarak nitelendirerek “Müslümanlar başka dinlere asla saygısızlık etmez. Gomez, Tanrı’nın kırmızı çizgisini aştı” yorumlarını paylaştı.

İLK KEZ YAPMIYOR

Gomez, daha önce Teksas Eyaleti Kongre Binası’nda düzenlenen bir Müslüman etkinliğini basmıştı. Cumhuriyetçilerin adayı burada da haddini aşmış ve “İslam’ın Texas’ta yeri yok” demişti.

Gomez ayrıca, Kolombiya doğumlu bir göçmen olmasına rağmen göçmen karşıtı videolar da paylaştı.

Seçim kampanyası sırasında şapkalı ve maskeli bir göçmen maketine ateş ettiği videoyu paylaşan Gomez, “Suç işleyen yasa dışı göçmenler için kamuya açık infaz yapılmalı” demişti.