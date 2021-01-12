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Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 21:17 | Son Güncelleme:

ABD'li şirketten kanser hastalığında çığır açan teknoloji!

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ABD'li şirketten kanser hastalığında çığır açan teknoloji!
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ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen şirketin söz konusu teknoloji için 40 milyon dolar topladığı ifade edildi.

ABD'nin San Francisco kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi.

Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen teknolojide, vücuda kanser hücrelerini tespit etmek için bir ilacın enjekte edildiği, ardından bu ilacın kanserli hücrelere parlamasına neden olan bir enzim vermeye zorladığı ifade edildi. Bu parlamanın PET taramasında görüntülenebildiği aktarıldı.

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